Dakota Johnson betritt Red Carpet mit durchsichtigem Kleid

Bei der London-Premiere von "Verity – Dunkle Geheimnisse" am Donnerstagabend richteten sich alle Kameras auf Dakota Johnson (36). Für ihren Auftritt auf dem roten Teppich wählte die Schauspielerin ein bodenlanges, ärmelloses Spitzenkleid in einem hellen Farbton. Die Robe war beinahe vollständig durchsichtig und gewährte freie Sicht auf die darunter getragene Wäsche. Ein dunkles Höschen und ein knapper Büstenhalter hoben sich deutlich von dem zarten Stoff ab. Vor den Kameras präsentierte Dakota das gewagte Outfit aus verschiedenen Perspektiven und sorgte damit für ein echtes Blitzlichtgewitter. An ihrer Seite posierte Filmpartner Josh Hartnett (48) für die Fotografen. Der Schauspieler setzte dabei auf einen deutlichen Kontrast und erschien in einem klassischen schwarzen Anzug mit weißem Hemd. Während er auf Understatement setzte, zog seine Kollegin mit ihrem gewagten Auftritt sämtliche Blicke auf sich.

Das auffällige Kleid stammt von der Designerin Colleen Allen. Dakota hielt sich bei den Accessoires zurück und rundete den Look lediglich mit einer dezenten Halskette ab. Ihre dunklen Haare trug sie glatt und mit Pony. Bei der Premiere stand jedoch nicht nur ihr Outfit, sondern auch ihr neuer Film im Mittelpunkt. Der Thriller "Verity – Dunkle Geheimnisse" basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Colleen Hoover (46) und kommt am 1. Oktober in die deutschen Kinos. Dakota spielt darin die Autorin Lowen Ashleigh, die nach einem mysteriösen Unfall die erfolgreiche Buchreihe der handlungsunfähigen Bestsellerautorin Verity Crawford zu Ende schreiben soll – und dabei auf ein dunkles Geheimnis stößt. Anne Hathaway (43) verkörpert die Titelfigur Verity, Josh ist als deren Ehemann Jeremy Crawford zu sehen. Regie führte Michael Showalter. Anne fehlte bei der Veranstaltung in London und wurde stattdessen in New York gesichtet. Gedreht wurde der Film Anfang 2025.

Dass Dakota auf dem roten Teppich gern mutig zugreift, ist längst kein Geheimnis mehr – gewagte Looks gehören bei ihr quasi zum Standardrepertoire. Zuletzt sorgte allerdings nicht ihre Garderobe, sondern ihr Privatleben für Gesprächsstoff. Die Schauspielerin wurde in New York gemeinsam mit Machine Gun Kelly (36) fotografiert. US-Medien brachten die beiden daraufhin miteinander in Verbindung. Davor war Dakota mit dem Musiker Role Model (29) liiert, der mit bürgerlichem Namen Tucker Pillsbury heißt. Davor führte sie fast acht Jahre lang eine Beziehung mit Coldplay-Frontmann Chris Martin (49). Nun richtete sich der Fokus bei ihrem Londoner Auftritt wieder auf ihre Arbeit als Schauspielerin: Gemeinsam mit Josh Hartnett präsentierte sie den Thriller, während Anne Hathaway der Premiere fernblieb. Mit ihrem transparenten Kleid wurde Dakota dabei selbst zum auffälligsten Hingucker des Abends.

Anzeige Anzeige

Imago Special Screening von "Verity - Dunkle Geheimnisse" im Curzon Mayfair: Dakota Johnson in London, 24.09.2026

Anzeige Anzeige

Imago Josh Hartnett und Dakota Johnson bei der UK-Sondervorführung von "Verity" im Curzon Mayfair in London, 24. September 2026

Anzeige Anzeige

Imago Dakota Johnson als Lowen Ashleigh in "Verity", 2026