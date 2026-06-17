Luna Schweiger verrät erste Details zu ihrem Freund Lucas

Luna Schweiger (29) ist frisch verliebt – und jetzt verrät die Schauspielerin gegenüber Gala erstmals Details zu ihrem neuen Freund Lucas Wenz. Die beiden lernten sich im November bei einem Reitturnier kennen, und offenbar hat es sofort gefunkt. Seitdem pendeln sie zwischen Lunas Wohnort Hamburg und Lucas' Zuhause in Elmshorn. "Seit unserem Kennenlernen haben wir uns fast jeden Tag gesehen", erzählt die 29-Jährige. Zum Interview posierten die beiden auch gemeinsam für Fotos.

Wie eng die Beziehung schon ist, zeigt nicht nur das tägliche Miteinander: Lucas hat bereits Lunas Freundeskreis kennengelernt. Wenn keine Turniere anstehen, treffen die beiden Freunde oder gehen zusammen aus. Für ruhige Abende haben sie ebenfalls ein festes Ritual gefunden. "Wenn wir nicht im Reitstall mit den Pferden sind, kuscheln wir abends mit unseren Hunden und schauen einen Film zusammen", so Luna. Auf die Frage, ob es Liebe auf den ersten Blick gewesen sei, antwortet Lucas: "Ja, das ging relativ schnell. Wir wollten nicht mehr ohne einander sein – und das ist bis heute so geblieben." Beide nennen sich außerdem harmoniebedürftig und echte Familienmenschen.

Dass die Verbindung so schnell so eng wurde, ist wohl auch der gemeinsamen Leidenschaft zu verdanken: Pferde. Luna ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch leidenschaftliche Reiterin – genau wie ihr Freund, der Springreiter ist. Lucas erklärt, warum das für ihre Beziehung so wichtig ist: "Ich bin so viel unterwegs, habe weniger frei als andere, und wenn Luna kein Interesse oder Spaß daran hätte, wäre das, glaube ich, schwierig." Dass sie beide verstehen, wie viel Zeit, Herzblut und Disziplin das Reiten erfordert, mache vieles leichter. Luna hatte ihre neue Liebe bereits vor einigen Monaten öffentlich gemacht und dabei auch verraten, dass sie eine bereits geplante Datingshow deswegen absagte: "Gecancelt! Ich hab mich privat verliebt."

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Imago Luna Schweiger beim "Guido Maria Kretschmer for Bridgerton – The Regency Dinner" im Pellicano Restaurant, Hamburg, 29.01.2026

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Imago Luna Schweiger beim Secret and Special Screening der Sky-Serie "Being Burdecki" im Zoo Palast Berlin

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Imago Luna Schweiger, November 2025