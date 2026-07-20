Luna Schweiger verleiht ihre Stimme bei Karl-May-Tournee

Luna Schweiger (29) wagt den Sprung in den Wilden Westen – allerdings auf eine ganz besondere Art: Die Schauspielerin geht 2027 mit einer neuen Karl-May-Tournee auf Reisen. In dem Live-Hörspiel "Old Shatterhand unter Kojoten" steht Luna gemeinsam mit Hardy Krüger Jr. (58) und Volker Zack auf der Bühne. Wie der Veranstalter mitteilte, wird das Stück in rund 30 deutschen Städten zu sehen sein, darunter Husum, Osnabrück, Leipzig, Dresden, Hamburg und Berlin. Luna übernimmt darin die Rolle der Emily Milton, während Hardy als Old Shatterhand zu erleben ist und Volker den Charakter Luke O'Hara spielt.

Das Besondere an der Inszenierung: Anders als bei den klassischen Karl-May-Festspielen kommt das Stück ganz ohne Pferde, Reiter oder große Naturkulissen aus. Der Wilde Westen entsteht stattdessen direkt auf der Bühne – und im Kopf des Publikums. Stimmen, Musik und live produzierte Geräusche schaffen die Atmosphäre. Geräuschemacher Axel Senn und Patrick L. Schmitz lassen dabei mit alltäglichen Gegenständen Hufschläge, Schüsse oder eine fahrende Postkutsche hörbar werden. Die Schauspieler stehen an Mikrofonen und wechseln zwischen mehreren Erzählebenen. Zum Ensemble gehört außerdem Jean-Marc Birkholz als Joe Stewart, der vielen Karl-May-Fans als Winnetou von den Festspielen in Elspe bekannt ist. Die Regie liegt in den Händen von Klaus Krückemeyer, der als Co-Autor auch selbst als Sam Hawkens auf der Bühne steht.

Luna bringt für das Projekt reichlich Erfahrung mit. Bereits als Kind stand sie vor der Kamera – ihr Filmdebüt gab sie in "Keinohrhasen", und es folgten weitere Rollen, unter anderem in "Kokowääh" und "Schutzengel". In vielen dieser Produktionen spielte sie an der Seite ihres Vaters Til Schweiger (62). Für ihre Hauptrolle in "Schutzengel" wurde sie 2013 mit dem Jupiter Award als beste nationale Schauspielerin ausgezeichnet. Neben ihrer Arbeit vor der Kamera ist die Tochter des bekannten Schauspielers auch leidenschaftliche Reiterin und nimmt regelmäßig an Springturnieren teil.

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Getty Images Luna Schweiger, Schauspielerin

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Imago Hardy Krüger jr. bei der Abreise der Dschungelcamp-Kandidaten am Flughafen Frankfurt am Main, 16.01.2026

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Getty Images Til Schweiger und Luna Schweiger, Januar 2024