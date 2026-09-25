Vanessa Borck verrät: Tochter Livi wünscht sich Geschwister

Vanessa Borck (29) hat ihren Fans mal wieder einen ehrlichen Einblick in ihr Familienleben gewährt. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram wollte ein Follower von dem Social-Media-Star wissen, ob sich ihr Kind ein Geschwisterchen wünsche. Darauf hatte die Mutter eine klare, aber auch humorvolle Antwort: "Also Livi sagt, dass sie gerne eine Schwester wäre. Gleichzeitig wünscht sie sich aber auch eine Katze, einen Hund, einen Vogel und eine Maus. Also, sie findet alles toll." Trotz Livis Begeisterung für ein zweites Kind im Haus zeichnet sich jedoch ab, dass die Kleine voraussichtlich ein Einzelkind bleibt: "Eine Schwester / Bruder wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht geben, aber ein Haustier", schrieb sie deutlich.

Immerhin: Ganz leer ausgehen soll Livi also nicht. Welcher tierische Mitbewohner es am Ende wird, ist allerdings noch völlig offen – bei Livis Auswahl von Katze bis Maus ist die Entscheidung aber auch nicht ganz leicht. "Welches es wird, mal schauen. Aber ich finde es so schön, wenn Kinder mit Tieren aufwachsen", erklärte Vanessa gegenüber ihrer Community. Konkrete Pläne gibt es bislang aber nicht, und eilig hat es Vanessa mit der Anschaffung auch nicht. Sie möchte lieber noch ein wenig abwarten, bis der Alltag etwas ruhiger geworden ist: "Aber wahrscheinlich erst zur Schulzeit, weil dann sind wir auch nicht mehr so viel unterwegs", begründete sie ihre Überlegungen.

Schon vor rund neun Monaten hatte Vanessa über die Frage gesprochen, ob sie sich ein weiteres Kind vorstellen könne. Damals betonte die Social-Media-Bekanntheit, dass sie zu diesem Zeitpunkt keinen aktiven Kinderwunsch verspüre. Als Grund nannte sie unter anderem, dass sie mit ihrer damaligen Familiensituation zufrieden gewesen sei. Hinzu kamen starke Verlustängste, die sie seit dem Schlaganfall ihrer Ex-Partnerin Ina Borck (30) begleiten. Ihre aktuellen Aussagen knüpfen nun an diese Einschätzung an, fallen aber noch ein gutes Stück deutlicher aus. Während sie sich damals lediglich gegen einen Kinderwunsch im Hier und Jetzt aussprach, hält sie ein Geschwisterkind für Livi inzwischen mit hoher Wahrscheinlichkeit für ausgeschlossen. Livis Begeisterung für ein Geschwisterchen dürfte sich also eher auf vier Pfoten oder Federn richten.

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Imago Vanessa Borck bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios, München, 13. November 2025

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Instagram / nessiontour Lara Denona und Vanessa Borck, Juli 2026

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AEDT / ActionPress Ina und Nessi von Coupleontour, Influencerinnen

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