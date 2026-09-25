Neuer Song: Taylor Swift nennt Travis die Liebe ihres Lebens

Taylor Swift (36) wird auf der erweiterten Ausgabe ihres Albums "The Life of a Showgirl: The Encore" nun ganz persönlich. Im neuen Song "Cleveland!" besingt die Sängerin ihren Ehemann und bezeichnet ihn schlicht als die Liebe ihres Lebens. Der Titel verweist auf Travis Kelces (36) Heimatstadt und auf gemeinsame Erlebnisse des Paares, wie Female First berichtet. Darin erinnert Taylor daran, wie ihr Mann sie mitgenommen und ihr Cleveland Heights gezeigt hat: "Aber mein Schatz mag, was er mag. Er hat mich bereits nach Cleveland mitgenommen und mir The Heights gezeigt, also hasst mich ruhig, so viel ihr wollt. Das ist die Liebe meines Lebens."

Dabei beginnt "Cleveland!" zunächst alles andere als romantisch. Taylor greift abwertende Kommentare über ihr Aussehen, ihre Kleidung, ihr Lächeln und sogar ihre Tanzbewegungen auf. Travis' Zuneigung bildet anschließend den klaren Gegenpol zu den Anfeindungen. Für Taylor scheint vor allem zu zählen, dass ihr Partner sie so liebt, wie sie ist. Im weiteren Verlauf macht sie deutlich, dass sie in Travis ihren ganz besonderen Menschen gefunden hat: "Man muss nur einen Menschen auf dieser ganzen Welt finden, der einen nicht völlig unerträglich findet. Und ich muss eine wichtige Ankündigung machen: Ich habe meinen gefunden." "Cleveland!" ist laut Female First nur einer von vier neuen Songs, die auf der Encore-Ausgabe des Albums zu hören sind.

Die musikalische Liebeserklärung kommt nur wenige Monate nach der Hochzeit im Juli. Im frischgebackenen Ehealltag blieb allerdings zunächst wenig Zeit für Zweisamkeit, denn Travis' Footballkarriere nahm ihn schnell wieder in Beschlag. Bereits Ende Juli kehrte der Sportler für das Trainingscamp der Kansas City Chiefs nach Missouri zurück, weshalb das frisch verheiratete Paar zeitweise räumlich getrennt war. Berichten zufolge hielten Taylor und Travis trotz der Distanz regelmäßig Kontakt und planten bewusst gemeinsame Zeit ein. Dazu kamen romantische Aufmerksamkeiten, wie eine Quelle gegenüber der Daily Mail verriet: Der Sportler soll seiner Frau von unterwegs immer wieder ihre Lieblingsblumen geschickt haben.

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Januar 2025

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim NBA-Spiel Knicks vs. Cavaliers in Cleveland, Mai 2026