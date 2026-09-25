Rammstein bringt Konzertfilm ab 2026 weltweit ins Kino

Rammstein bringt die eigene Stadionshow auf die große Leinwand: Ab dem 4. November 2026 läuft der Konzertfilm "Rammstein - Live in Mexico City" weltweit in den Kinos. Der internationale Vorverkauf ist bereits erfolgreich angelaufen: Bislang wurden Vorführungen in 1.200 Kinos in insgesamt 45 Ländern laut aktueller Pressemitteilung bestätigt. Allein im deutschsprachigen Raum soll der Film nach bisherigem Stand in fast 300 Häusern zu sehen sein. Gezeigt wird das große Finale des Nordamerika-Abschnitts der Stadiontour: drei ausverkaufte Konzerte in Mexiko-Stadt, bei denen die Band vor insgesamt fast 200.000 Fans spielte. Für die Inszenierung des Kinoerlebnisses ist Paul Dugdale verantwortlich. Der Regisseur gewann bereits zweimal einen Primetime Emmy und wurde zudem viermal für einen Grammy nominiert. Nun bringt er die gewaltige Bühnenshow der deutschen Musiker mit ihren eindrucksvollen Bildern, ihrem markanten Sound und der aufwendigen Produktion auf die große Leinwand.

Die Kinoauswertung reicht einmal um den Globus. Neben Deutschland, Österreich und der Schweiz stehen unter anderem die USA, Mexiko, Kanada, Brasilien, Argentinien, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Australien und Neuseeland auf der Liste. Inhaltlich blickt "Rammstein - Live in Mexico City" auf den Nordamerika-Teil der monumentalen Stadiontour zurück. Dieser umfasste insgesamt zwölf Open-Air-Shows, darunter Auftritte in sieben Stadien in den USA. Musikalisch deckt der Mitschnitt verschiedene Phasen der Bandkarriere ab: Zu hören sind unter anderem "Armee der Tristen", "Deutschland", "Sonne" und "Du hast". Einen ersten Vorgeschmack liefert das bereits veröffentlichte offizielle Video zu "Armee der Tristen (Live in Mexico City)". Weltweit übernimmt Trafalgar die Auswertung, im deutschsprachigen Raum ist die Filmwelt Verleihagentur zuständig.

Wie gewaltig die Tourproduktion angelegt war, zeigen die Zahlen: Sieben Boeing 747 und mehr als 200 Crewmitglieder waren für die Konzerte im Einsatz, dazu kam eine besonders aufwendige Pyroproduktion. Ein zentraler Bestandteil der Shows war außerdem die besonders aufwendige Pyrotechnik, für die Rammsteins Liveauftritte bekannt sind. Regisseur Paul hat in der Vergangenheit bereits mit internationalen Musikgrößen zusammengearbeitet, darunter die Rolling Stones, Taylor Swift (36), Elton John (79) und Adele (38). Parallel zum Verkauf der Kinokarten ist zudem der Vorverkauf für mehrere physische Editionen des Konzertfilms gestartet. Zur Auswahl stehen unter anderem eine Lucha Libre Head & Mask Edition und eine Deluxe Fotobuch Edition. Darüber hinaus erscheinen ein Blu-ray-Digipack, ein 2-CD-Digipack und verschiedene 4-LP-Vinylboxen. Damit wird das Konzert nicht nur im Kino, sondern auch in mehreren Sammlervarianten erhältlich sein.

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