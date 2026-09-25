Jack Osbourne zieht fünf Kinder ganz ohne Nanny groß

Fünf Kinder und keine Kinderfrau: Jack Osbourne (40) und seine Ehefrau Aree Osbourne organisieren ihren Patchwork-Familienalltag komplett allein. Das plauderte Jack am Wochenende bei einer Veranstaltung für Emmy-Nominierte in Los Angeles aus, wie das Magazin People berichtet. Während Aree als Vollzeitmutter zu Hause bleibt, teilen sich die beiden die Betreuung ihrer gemeinsamen Töchter Maple und Ozzy Matilda. Maple ist vier Jahre alt, ihre kleine Schwester Ozzy Matilda gerade einmal sechs Monate. Hinzu kommen Jacks drei Töchter aus seiner früheren Ehe mit Lisa Stelly: Pearl (14), Andy (11) und Minnie (8). Trotz der großen Familie scheint der Alltag für den fünffachen Vater weniger chaotisch zu sein, als er zunächst erwartet hatte. "Ja, wir machen das also nicht mit einer Nanny. Ich dachte, es würde viel heftiger werden, als es ist, aber man findet einen Rhythmus", erklärte er.

Bei der Erziehung geht Jack einen anderen Weg als den, den er selbst als Kind von Ozzy (†76) und Sharon Osbourne (73) kennengelernt hatte. Der Fünffachvater setzt auf feste Abläufe – und darauf, dass seine Töchter den Unterricht nicht für spontane Trips sausen lassen. "Ich bin bei meinen Kindern etwas strukturierter, als es meine Eltern bei mir waren. Ich nehme sie nicht einfach aus der Schule, nur um zu verreisen", erzählte er gegenüber dem Magazin People. Und weiter: "Ein bisschen machen wir das schon, aber ich glaube, Struktur ist gesund." Für Maple stand zuletzt ein besonderer Meilenstein bevor: Ihr erster Tag in der Vorschule wurde mit einem gemeinsamen Foto mit ihrer kleinen Schwester festgehalten. Das Baby bezeichnete Jack dabei scherzhaft als Maples "emotionale Unterstützungscrew".

Im März 2026 wurden Jack und Aree mit ihrer jüngsten Tochter erneut Eltern. Den Namen Ozzy Matilda wählten sie zu Ehren von Jacks Vater Ozzy Osbourne, der im Juli 2025 verstorben war. Noch vor seinem Tod erfuhr der Musiker von der Schwangerschaft seiner Schwiegertochter. Für Jack bedeutete die Aussicht auf das Baby inmitten der Trauer eine neue Perspektive, wie er gegenüber The Sun schilderte: "Es ist großartig. Ich denke, es war teils eine gesunde Ablenkung, teils heilsam – auf eine seltsame Art wahrscheinlich in dieser Kategorie von 'Der Kreis schließt sich'." Die Geburt habe die Stimmung in der Familie spürbar verändert. "Es hat der Trauer sehr viel Energie genommen und sie etwas stärker in Richtung Hoffnung gelenkt", so Jack.

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Getty Images Jack Osbourne, Sohn von Ozzy Osbourne

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Instagram / areeosbourne Jack Osbourne und Aree Gearhart

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https://www.instagram.com/p/DbeGVn4BYv-/ Jack Osbourne zeigt seine kleine Tochter auf Instagram