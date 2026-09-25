Kein Boys' Boy? Darum küsste Martin "Love Island VIP"-Henna

Martin Braun schnappte sich in Love Island VIP Mitkandidatin Henna und knutschte sie leidenschaftlich. Weder sie noch ein anderer Teilnehmer hatten das kommen sehen. Denn kurz zuvor schmuste sie noch ausgiebig mit Nelson Henry. Martin wusste sogar davon, denn den Promis wurde ein Foto der Turtelei zugespielt. Im Promiflash-Interview beim RTLZWEI-Wiesntisch im Käferzelt erklärt der Ex-Die Bachelors-Protagonist, was ihm durch den Kopf ging und warum er keine Rücksicht auf Nelson nahm. "Was heißt denn Boys' Boy? Nelson kannte ich zwei Tage und wir haben ein bisschen gequatscht. Wir waren alle mit anderen Leuten vercoupelt. Er war auch nicht mit ihr da", stellt er klar.

Martin habe zwischen sich und Henna ein gegenseitiges Interesse gespürt und sich nach ihrer Annäherung an Nelson unter Zugzwang gefühlt. Mit der offensiven Aktion habe er ihr zeigen wollen: "Hey, pass auf, mich gibts auch noch." Dass er Nelson damit möglicherweise in die Quere kam, war für ihn kein Hinderungsgrund: "Am Ende des Tages bin ich nicht da, um Freunde zu finden, sondern eigentlich, um die Liebe zu suchen. Ich will nicht sagen, dass ich in Henna verliebt war, aber es war Interesse da." Der frühere Rosenkavalier betont im Gespräch mit Promiflash: "Wenn ich nichts gemacht hätte, dann wäre das ganz normal weitergelaufen. Shoot your shot. Dann guckst du, was draus wird."

Völlig blind ging Martin bei seinem liebevoll gemeinten Überfall auf Henna aber nicht vor. "Ich habe bei Henna gemerkt, dass irgendwas zwischen uns ist. Es ist ja nicht so, dass da gar nichts war. Ich bin nicht ins komplett kalte Wasser gesprungen", erklärt er. Später habe Henna durchblicken lassen, dass sie Taten mehr schätze als große Worte und sich damit identifizieren könne. Von Promiflash darauf angesprochen, ob er seine Kussaktion wiederholen würde, eventuell auch bei einer anderen Lady, lacht Martin: "Ich bereue sowieso nichts, was ich tue. Ich stehe hinter allem, was ich getan habe und was noch kommt. Deshalb: Alles gut."

Die neue Staffel läuft ab dem 23. September 2026 bei RTLZWEI, auf RTL+ sind die Folgen jeweils schon eine Woche vorher abrufbar.

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RTLZWEI Martin Braun und Henna Urrehman in "Love Island VIP"

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RTLZWEI Henna Urrehman mit Martin Braun und Jannik Kontalis in "Love Island VIP"

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Imago Martin Braun bei der Premiere der 3. Staffel von Love Island VIP auf Schloss Arff in Köln