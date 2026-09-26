Colleen Hoover hält an Fortsetzung mit Blake Lively fest

Colleen Hoover (46) würde die Geschichte von It Ends With Us gerne auf der Leinwand fortgesetzt sehen – trotz des öffentlich ausgetragenen Konflikts zwischen Blake Lively (39) und Co-Star Justin Baldoni (42). Als potenzielle Vorlage käme ihr Folgeroman "It Starts With Us" infrage. Im Gespräch mit Variety stellte die Bestsellerautorin jedoch klar, dass ihre Meinung nicht genügend Gewicht habe. "Ich meine, die Filmrechte an der Fortsetzung gehören mir nicht. Wenn sie sich also entscheiden, noch einen Film zu machen, bin ich voll dafür!", schilderte die Schriftstellerin. Ob ein zweiter Teil tatsächlich entsteht, können somit die Rechteinhaber beschließen. Ebenso offen bleibt, ob Blake überhaupt erneut die Hauptrolle übernehmen würde.

Anlässlich der neuen Romanverfilmung "Verity" machte sie im Interview außerdem deutlich, dass sie weiterhin stolz auf "It Ends With Us" und die Arbeit des Teams sei. "Ich fühle mit allen, wisst ihr? Als Autorin war und bin ich so stolz auf diesen Film. Ich finde, sie haben großartige Arbeit geleistet", schilderte sie. Dabei lobte die Autorin auch die Performance der Stars: "Ich finde, Blake Lively war großartig darin, Justin Baldoni war großartig darin, Brandon Sklenar war großartig darin." Vor dem juristischen Konflikt hatte Justin sogar eine andere Position für Blake ins Gespräch gebracht. "Ich glaube, Blake Lively ist bereit, Regie zu führen", sagte er damals gegenüber Entertainment Weekly im Hinblick auf eine mögliche Fortsetzung. Eine anonyme Quelle äußerte sich später gegenüber Variety jedoch skeptisch und schilderte, es gebe "wahrscheinlich keine Welt", in der die beiden Schauspieler noch mal zusammenarbeiten würden.

Die Adaption von Colleens 2016 veröffentlichtem Roman wurde von Justin und seiner Firma Wayfarer Studios umgesetzt und entwickelte sich zu einem großen Publikumserfolg. Später warf jedoch Blake dem Regisseur und Co-Star Justin unter anderem sexuelle Belästigung sowie eine organisierte Schmutzkampagne vor. Justin reagierte darauf mit einer Verleumdungsklage. Während damit weiterhin unklar ist, wie eine Verfilmung von "It Starts With Us" aussehen könnte, richtet Colleen ihren Blick zunächst auf ihr aktuelles Projekt "Verity". Bei vorherigen Umsetzungen ihrer Bücher sei sie noch deutlich nervöser gewesen. Diesmal verspüre sie nach eigener Aussage vor allem große Vorfreude.

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Getty Images Colleen Hoover bei der New-York-Premiere von "It Ends With Us", 2024

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Sony Pictures Blake Lively als Lily und Brandon Sklenar als Atlas in "It Ends With Us"

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Getty Images Colleen Hoover bei einem Fan-Screening zu "Regretting You" in Dallas, September 2025