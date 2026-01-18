Selten: Tom Brady äußert sich zur Scheidung von Ex Gisele

Tom Brady (48) spricht so offen wie selten über die schwierigste Phase seines Lebens: Im Gespräch mit MLFootball blickt der siebenfache Super Bowl-Champion auf seine letzte NFL-Saison zurück – und auf die gleichzeitige Trennung von Gisele Bündchen (45). "Meine letzte Saison war hart", sagte Tom und erklärte, dass ihn damals ein "persönliches Familienproblem" stark belastet habe. Der Rückblick kommt, nachdem die beiden im Oktober 2022 ihre Scheidung finalisiert hatten. Der Ex-Quarterback, der sein Karriereende 2023 endgültig machte, betont, er habe in Tampa trotz allem für Teamkollegen und Trainer "alles" gegeben. Der Zeitpunkt seiner Worte ist brisant: Während Tom heute seinen Fokus klar auf die Familie legt, hat Gisele inzwischen neu geheiratet.

In dem Interview erklärt Tom, dass er über 23 Jahre Football gespielt habe und sein Rückzug immer auch mit einem Ziel verbunden war: "45". Er wollte mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen, sagte er: "Jetzt ist es Zeit, bei all ihren Spielen dabei zu sein. Sie waren bei genug Spielen ihres Vaters." Auch wenn die letzte Saison nicht so endete, wie er es sich gewünscht hätte, habe er "so viel wie möglich" hineingesteckt. Parallel dazu wurde er Anfang Januar bei einer Silvesterparty auf St. Barths mit Influencerin Alix Earle (25) gesehen. Zuvor war Tom in den vergangenen Jahren immer wieder mit verschiedenen Models in Verbindung gebracht worden.

Erst vor wenigen Wochen hatte Tom mit einem Instagram-Posting für Spekulationen gesorgt. In seiner Story zeigte er sich in einem Hoodie mit dem Aufdruck "Forever Young" und schrieb dazu schlicht: "Yup". Die kryptische Story fiel genau in die Zeit, als Gisele bei einem Auftritt in Brasilien ihren Ehering präsentierte und nur wenige Tage zuvor Joaquim Valente (36) geheiratet hatte. Ungewöhnlich auch die Songauswahl im Hintergrund – Tom legte "1-800-273-8255" von Logic unter seine Story, einen Song mit starker Botschaft rund um mentale Gesundheit. Darin heißt es: "Ich habe mich zurückgezogen, habe mir Zeit genommen / Ich fühle mich, als wäre ich nicht mehr ich selbst / Es fühlt sich an, als würde mein Leben nicht mir gehören."

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen bei der Met Gala 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / tombrady Tom Brady und seine Kinder an Weihnachten 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / gisele Gisele Bündchen während ihrer Schwangerschaft und Joaquim Valente