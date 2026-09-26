"Harry Potter"-Reihe half Kit Harington, nüchtern zu bleiben

Kit Harington (39) hat nach seinem Entzug ausgerechnet in einer magischen Welt ein beruhigendes Abendritual gefunden: Der Schauspieler lauscht zum Einschlafen jede Nacht den von Stephen Fry gelesenen Harry Potter-Hörbüchern. Das verriet er zumindest im Podcast "Happy Sad Confused" von Josh Horowitz. Grund dafür ist, dass beim Game of Thrones-Star vor allem abends die Gedanken anfangen zu kreisen und er so nur schwer zur Ruhe kommt. Besonders seit Kit nüchtern geworden ist, habe sich dieses Problem zunächst verstärkt. "Als ich nüchtern wurde, wurde das besonders schlimm. Also fing ich an, die Harry Potter-Hörbücher zu hören, und jetzt sind sie das, was ich jeden Abend höre. Deshalb haben sie einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen", schilderte der Schauspieler im Podcast.

Kit verbindet die Fantasyreihe schon seit Jahren mit einem sehr persönlichen Abschnitt seines Lebens. Mittlerweile spielt "Harry Potter" für Kit Harington nicht mehr nur privat, sondern auch beruflich eine Rolle. In der zweiten Staffel der neuen HBO-Serie "Harry Potter" wird er den selbstverliebten Zauberer Gilderoy Lockhart verkörpern. Zögern musste der Brite bei dem Angebot offenbar nicht. Vor allem die Option, die Buchvorlage ausführlicher als die Kinofilme zu erzählen, reizt ihn. "Als ich wusste, dass sie diese Serie machen, dachte ich: 'Ich halte das für eine brillante Idee. Ich glaube, sie können viel tiefer eintauchen, als es die Filme getan haben.' Ich unterstütze das voll und ganz. Und dann wurde ich angerufen und gefragt, ob ich mitmachen wolle, und da war die Antwort ganz einfach: 'Ja, bitte!'", erzählte Kit.

Kit Harington hatte sich 2019 wegen Alkoholproblemen und psychischer Belastungen in eine Entzugsklinik begeben. In den folgenden Jahren sprach der Schauspieler mehrfach öffentlich darüber, wie er seinen Weg in die Nüchternheit erlebte. Durch die Serienrolle treffen nun zwei Bereiche aufeinander: ein Ritual, das Kit seit seiner frühen Phase der Nüchternheit begleitet, und ein Schauspielprojekt, für das er nach eigener Aussage ohne Zögern zugesagt hat. Auch in der US-Sendung "Today" machte Kit klar, wie sehr ihn die Zauberwelt schon seit der Kindheit begleitet. Die erste Staffel soll am 25. Dezember starten. Sein Debüt als Gilderoy folgt allerdings erst in Staffel zwei.

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Getty Images Kit Harington im Januar 2024

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Imago Richard Madden, Kit Harington und Isaac Hempstead Wright in einer Szene aus Game of Thrones, Staffel 1 (2011)

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Aidan Monaghan / HBO Die neuen "Harry Potter"-Darsteller Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout