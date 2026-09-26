George Clooney bereut, dass diese Rolle an Brad Pitt ging

Eine Absage aus den frühen 1990er-Jahren hat offenbar lange an George Clooney (65) genagt. Wie der Schauspieler im Interview mit The Times erzählte, schaffte er es damals bis ins finale Casting für Ridley Scotts (88) Roadmovie "Thelma & Louise". Gesucht wurde ein Darsteller für den attraktiven Anhalter J.D. – eine Rolle, die am Ende jedoch an Schauspielkollegen Brad Pitt (62) ging. Die Rolle verhalf dem aufstrebenden Star zum Hollywooddurchbruch und ließ George dagegen frustriert zurück. Die Frustration war sogar so groß, dass er den Film jahrelang mied und sich schlicht weigerte, ihn anzusehen. Jahre später gab er klein bei – und kam dabei zu einer versöhnlichen Erkenntnis: "Er zieht mich heute noch damit auf. Aber als ich den Film dann gesehen habe, musste ich mir natürlich eingestehen, dass er es einfach sein musste."

Mit einem Augenzwinkern blickte George auf das damalige Castingduell zurück: "Ich habe das finale Casting für eine Rolle in 'Thelma & Louise' gemacht. Und dieser Dreckskerl Brad Pitt hat sie bekommen." Wie sehr ihn die entgangene Chance wurmte, machte er im selben Gespräch deutlich: "Diese Rolle hat seine Filmkarriere gestartet. Er hat davor Sitcoms und Scheißdreck gemacht – das war das Ding, das mein Durchbruch hätte sein können!" Bis zu seinem Karrieresprung hatte George sich seinen Weg in der Branche mit kleineren Auftritten im Fernsehen erarbeitet. Unter anderem war er in Episodenrollen in Serien wie Golden Girls und "Mord ist ihr Hobby" zu sehen, ehe ihm der ersehnte Wechsel ins Kino gelang. Mitte der 1990er-Jahre machte ihn die Rolle des Kinderarztes Doug Ross in "Emergency Room" einem Millionenpublikum bekannt. Kurz darauf etablierte er sich mit "From Dusk Till Dawn" auch auf der großen Leinwand.

Dem persönlichen Verhältnis der beiden Hollywoodstars hat die Castingniederlage nicht geschadet. George und Brad verbindet seit vielen Jahren eine enge Freundschaft – auch wenn der "Fight Club"-Darsteller seinen Kumpel bis heute mit seinem damaligen Sieg aufzieht. Gemeinsam vor der Kamera standen die beiden erstmals 2001 für Steven Soderberghs (63) Heistfilm "Ocean's Eleven". Der Erfolg war so groß, dass sie auch für die beiden Fortsetzungen wieder zusammenarbeiteten. Doch ausgerechnet jetzt soll es zwischen George und Brad wieder geknirscht haben – und zwar nicht aufgrund eines Castingkampfs. Vor vier Wochen berichtete The Sun, George habe Brad von der Gästeliste der diesjährigen Albies-Gala streichen lassen. Als Grund wurden demnach Sorgen um den Ruf der Stiftung genannt.

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Getty Images George Clooney, November 2025

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Moviestore Collection / ActionPress Brad Pitt und Geena Davis in "Thelma & Louise"

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United Archives GmbH Brad Pitt und George Clooney in "Ocean's Eleven", 2001