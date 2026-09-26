Dolly Parton zwang Miley Cyrus zum Grammy-Auftritt 2024

Miley Cyrus (33) stand 2024 kurz davor, ihren Auftritt bei den Grammy Awards abzusagen. Wie die Sängerin jetzt im Interview mit Zane Lowe bei Apple Music erzählte, fühlte sie sich nach einer schweren Angstattacke bei einem Konzert in Mexiko im Jahr 2022 noch immer nicht bereit für die ganz große Bühne. Doch ihre kürzlich verstorbene Patentante Dolly Parton (†80) wollte diese Entscheidung nicht klaglos akzeptieren. Bei einem Besuch in Nashville bestand die Countrylegende ungewöhnlicherweise darauf, Miley selbst zu fahren – und setzte sie auf diese Weise im Auto fest, um sie umzustimmen.

Im Interview erinnert sich Miley an die Situation zurück. "Du musst einfach so tun, als ob", habe Dolly ihr klargemacht. Als Miley auf ihre Angst und das Erlebnis in Mexiko verwies, ließ ihre Patentante das nicht gelten: "Genug von Mexiko." Dolly lieferte gleich einen konkreten Plan mit: "Toupiere deine Haare, zieh ein Kleid an, das du liebst, und du wirst es für diesen Moment vergessen. Dann schlüpfst du in deine Hannah Montana, deine Dolly Parton. Du hast diesen Teil, du hast diese andere Seite an dir." Die Musikerin befolgte den Rat tatsächlich: In einem glitzernden Kleid von Bob Mackie präsentierte sie ihren Hit "Flowers" erstmals live im Fernsehen – mit einer energiegeladenen, von Tina Turner inspirierten Performance.

Der Abend wurde zum Wendepunkt ihrer Karriere, denn "Flowers" brachte ihr die ersten beiden Grammys überhaupt ein, in den Kategorien "Best Pop Solo Performance" und "Record of the Year". Hinter ihrer vorherigen Zurückhaltung steckte eine extrem belastende Phase. Auf dem Weg zu einem Festival in Paraguay war ihr Flugzeug 2022 vom Blitz getroffen worden und musste notlanden. Kurz darauf starb ihr Freund Taylor Hawkins (†50), dazu kamen Trauer, Krankheit und der Druck nach der Pandemie. Beim anschließenden Auftritt vor einem riesigen Publikum in Mexiko erlitt sie auf der Bühne eine Angstattacke.

Dolly war für Miley weit mehr als nur die Patentante – über viele Jahre hinweg war die Countrysängerin auch eine enge Vertraute und Mentorin. Rückblickend betont die "Wrecking Ball"-Interpretin, dass Dolly sie trotz aller Unterschiede besonders gut verstanden und immer gewusst habe, dass sie eigentlich weiter auftreten wollte. Am 25. August 2026 starb die Musikerin im Alter von 80 Jahren nach einer kurzen Krebserkrankung. Welche Krebsart bei ihr diagnostiziert worden war, wurde nicht öffentlich gemacht.

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Getty Images Dolly Parton und Miley Cyrus

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Getty Images Miley Cyrus bei den Golden Globes 2026

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Getty Images Miley Cyrus im Februar 2024

Getty Images Dolly Parton bei einer Pressekonferenz zu ihrem 50-jährigen Jubiläum beim Grand Ole Opry in Nashville

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