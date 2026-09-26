Wieder Single: Audrina Patridge und Michael sind getrennt

Audrina Patridge (41) und Michael Ray (38) gehen nach rund zwei Jahren Beziehung getrennte Wege. Das bestätigte die Reality-TV-Bekanntheit nun in einem Interview mit People. Demnach sei die Liebe zwischen ihr und dem Countrymusiker bereits seit Juli Geschichte – einen konkreten Grund für das Liebes-Aus nannte Audrina allerdings nicht. Inzwischen tastet sie sich langsam wieder an das Datingleben heran, überstürzen möchte sie dabei aber nichts. Für sie stehen persönliche Begegnungen im Vordergrund. Auf Onlinedating kann Audrina gut und gerne verzichten. Den Wunsch nach einer weiteren Hochzeit hat die gescheiterte Beziehung offenbar nicht ausgelöscht: Eine Ehe kommt für sie weiterhin infrage – "mit dem richtigen Menschen und wenn unsere Herzen und unser Lebensstil übereinstimmen", erklärte sie gegenüber dem Newsportal.

Welche Eigenschaften ihr zukünftiger Partner mitbringen sollte, versucht die Beauty nach eigener Aussage derzeit noch herauszufinden. Besonders wichtig sind ihr jedoch ein gutes Herz und ein harmonisches familiäres Umfeld. Auch ähnliche moralische Vorstellungen und Werte seien ihr wichtig – sonst würden schlicht zu unterschiedliche Lebensweisen aufeinandertreffen. Noch im Mai dieses Jahres hatte Audrina gegenüber Us Weekly ganz anders geklungen: Damals verriet sie, dass Michael und sie einer Hochzeit durchaus offen gegenüberstünden. "Wenn man jemanden findet, mit dem es wirklich passt und der einen glücklich macht, und wir beide schon Ehen und all das hinter uns haben, wissen wir, was wir nicht tun dürfen und was wir wollen", erklärte sie.

Die ersten Gerüchte um Audrina und Michael waren im April 2024 aufgekommen. Nur wenige Monate später, im Juli, machten die beiden ihre Beziehung auf Instagram offiziell. In einem gemeinsamen Beitrag griff die TV-Bekanntheit später eine Zeile aus Michaels Song "Hold" auf: "Es gibt viele Dinge im Leben, die es wert sind, loszulassen, aber an denen, die am meisten bedeuten, muss man festhalten." Der Musiker antwortete darauf in den Kommentaren: "Los geht's, Schatz! Dankbar für dich und Kirra." Audrina war von 2016 bis 2018 mit Corey Bohan (44) verheiratet, aus der Verbindung stammt Töchterchen Kirra. Michael wiederum war zuvor mit der Countrysängerin Carly Pearce (36) verheiratet.

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Instagram / audrinapatridge Michael Ray und Audrina Patridge im Juli 2024

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Instagram / audrinapatridge Michael Ray und Audrina Patridge, 2024

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Instagram / audrinapatridge Audrina Patridge mit ihrer Tochter Kirra