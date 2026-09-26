Royale Tee-Einladung: Kate begrüßt Mitstreiter im Schloss

Prinzessin Kate (44) hat Teilnehmer der "Three Peaks Challenge" und deren Familien zu einem ganz persönlichen Termin auf Schloss Windsor eingeladen. Bei Tee und Gebäck sprach Kate mit ihren Gästen über deren Erlebnisse während der anspruchsvollen Gipfeltour, ihre Beweggründe und den Weg der Genesung. Auf Instagram veröffentlichte die Prinzessin von Wales nun ein Video mit Eindrücken des Treffens und gewährte den Fans damit einen Einblick in die Zusammenkunft hinter den Palastmauern. Die Herausforderung der "Three Peaks Challenge" ist ihr dabei bestens vertraut: Die Frau von Prinz William (44) hatte sie Ende Juni 2026 selbst absolviert. Bei der sportlichen Aktion müssen die drei höchsten Gipfel Englands, Wales' und Schottlands innerhalb von nur 24 Stunden bestiegen werden – eine Aufgabe, die Körper und Geist gleichermaßen fordert.

In dem Social-Media-Clip ist die dreifache Mutter in einem langen weinroten Strickkleid und mit offenen Haaren zu sehen. Im warmen Herbstlicht lächelt sie gemeinsam mit ihren Gästen in majestätischer Kulisse, hört deren persönlichen Berichten aber auch sichtlich konzentriert und mit ernstem Gesicht zu. "Es war mir eine Freude, weitere Teilnehmer der 'Three Peaks Challenge' und ihre Familien auf Windsor Castle begrüßen zu dürfen", schrieb die Royal via Instagram. Besonders berührt haben sie die persönlichen Geschichten, die hinter der sportlichen Leistung stecken. "Hinter jedem Gipfel verbarg sich eine persönliche Geschichte von Durchhaltevermögen, Entschlossenheit und Hoffnung", erklärte Kate weiter. "Als ich ihren Erzählungen über die Herausforderung und ihre Beweggründe lauschte, wurde mir einmal mehr deutlich, dass der Weg der Genesung selten ein einsamer ist."

Seit ihrer eigenen Krebserkrankung beschäftigt sich Kate verstärkt mit einem ganzheitlichen Ansatz für ihre Genesung. Der Austausch über Hoffnung, Ausdauer und Unterstützung hatte für sie deshalb auch eine ganz persönliche Bedeutung. Aus den Gesprächen nahm Kate vor allem eine Erkenntnis mit: nämlich, "wie wichtig die Menschen sind, die uns auf diesem Weg begleiten", wie sie auf Instagram festhielt. Vor allem, dass neben den Teilnehmern auch deren Familien eine Einladung nach Windsor erhielten, rückte genau diesen Aspekt in den Mittelpunkt der Teerunde: die Rolle besonders nahestehender Menschen in schwierigen Lebensphasen.

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Getty Images Prinzessin Kate bei der Weltpremiere von "Digger" in London

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https://x.com/KensingtonRoyal/status/2071292634723909851 Prinzessin Kate beim Klettern, 28. Juni 2026

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Getty Images Prinzessin Kate beim Start des "On Your Side"-Suizidpräventions-Toolkits in Liverpool