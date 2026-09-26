Laura Maria Rypa: So läuft ihre Patchwork-Familie mit Pietro

Laura Maria Rypa (30) hat offen über den Alltag in ihrer Patchwork-Familie gesprochen. In der Sendung "deep und deutlich" erzählte die Influencerin, wie viel Organisation hinter der Betreuung der Kinder steckt – und wie oft sie am Ende diejenige ist, die alles auffängt und auch Alessio Lombardi (11) versorgt, der das Kind von Pietro (34) und Sarah Engels (33) ist. "Ich habe Alessio zwischendurch auch mal alleine, wenn Pietro auf Jobs ist. Am Ende sind es Geschwister. Mich interessiert es nicht, ob es nur meine Kinder sind. Brüder sind Brüder. Das spielt für mich keine Rolle", erklärt Laura und fügt hinzu: "Und da kriegen wir uns manchmal in die Haare, weil er manchmal einen Job reinbekommt und sagt: 'Laura, ich schaffe es heute nicht, die Kinder zu nehmen. Die bleiben jetzt bei dir'. Dabei muss ich vielleicht auch arbeiten. Aber ich bin die Mama. Dann bleibt es halt an mir hängen."

Ursprünglich hatte sich Laura ein ganz anderes Leben ausgemalt – geprägt von der langjährigen Beziehung ihrer Eltern: "Meine Eltern sind mit 16 zusammengekommen. Sie sind von Polen nach Deutschland ausgewandert und haben sich alles alleine aufgebaut. Das war das, was ich mir immer für mich vorgestellt habe. Ein Mann. Heiraten. Ein Haus. Dieses Perfekte bis ans Lebensende. Aber es kommt, wie es kommt. Für die Kinder ziehen wir an einem Strang."

Auch wenn Laura und Pietro längst getrennte Wege gehen, verbringen sie für den Nachwuchs weiterhin gemeinsame Zeit als Familie. Bei einem kürzlichen Ausflug waren die beiden mit ihren Söhnen unterwegs, rutschten zusammen und tobten im Heu. Auf Instagram teilte Laura Einblicke des Tages. Zu einem möglichen Liebescomeback mit Laura sagte Pietro bei der "One Luxury Summer Night" im Gespräch mit Bunte: "Ich meine, wir waren sieben Mal auseinander. Man soll niemals nie sagen, aber wir sind gerade wirklich sehr glücklich, wie es ist."

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Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juli 2025

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit Alessio, Leano und Amelio, Dezember 2024

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Söhnen