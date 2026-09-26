Trotz Ruf: Sie hat "Love Island VIP"-Rafael besonders gern

Rafael Neugart (31) mischt in der diesjährigen Staffel von Love Island VIP mit – und lernte bei den Dreharbeiten so manchen erfahrenen Realitystar überhaupt erst kennen. Besonders Evanthia Benetatou (34) blieb dem Social-Media-Star dabei positiv in Erinnerung. Im Promiflash-Interview berichtet Rafael, dass er von früheren Schlagzeilen rund um Eva und ihrem angeblich schlechten Ruf zu diesem Zeitpunkt nichts wusste. "Ich habe sie als sehr netten Menschen kennengelernt und ich bin froh darüber, dass ich nicht so vorbelastet war mit ihren Storys, sondern dass ich sie so ehrlich kennenlernen durfte", erklärt der Social-Media-Star.

"Ich habe im Nachhinein natürlich auch mitbekommen, dass die einen oder anderen einen nicht so guten Ruf haben", erzählt er. Sein Eindruck von Eva fiel während der gemeinsamen Zeit dennoch ausgesprochen positiv aus. Ganz ausblenden möchte Rafael die besondere Situation vor laufenden Kameras allerdings nicht und schränkt deshalb ein: "Also, ich hoffe ehrlich, es ist ja immer noch eine Show gewesen." Bislang habe sich seine unvoreingenommene Herangehensweise für ihn jedoch als Vorteil erwiesen.

Bei den Zuschauern kommt Rafael mit seinem ersten Reality-Auftritt richtig gut an. In den Kommentaren auf Instagram loben viele seine ruhige und einfühlsame Art. Besonders gut kommt offenbar an, dass Rafael nicht den Eindruck erweckt, auf künstliches Drama aus zu sein. Im Gespräch mit Promiflash zeigte sich der Influencer erleichtert über die positive Resonanz. "Die Leute sind ja schon sehr mitteilungsfreudig und haben schon überall ihre Meinung über die Kandidaten." Gerade weil der Schritt von Social Media in die Realitywelt für ihn ein Risiko gewesen sei, freue ihn das Feedback umso mehr. "Aber da bin ich sehr erleichtert."

Anzeige Anzeige

Imago Rafael Neugart "Love Island VIP"-Premiere in Köln, 16.09.2026

Anzeige Anzeige

Imago Eva Benetatou bei der Premiere von "Love Island VIP" 2026

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Jannik Kontalis, Tim Kühnel, Rafael Neugart, Martin Braun und Nelson Henry, "Love Island VIP"-Kandidaten