"Wurde betrogen": Laura Maria Rypa über Vertrauensprobleme

Laura Maria Rypa (30) gewährt derzeit tiefe Einblicke in ihr Innenleben und spricht über die Ursachen ihrer Vertrauensprobleme. In der Sendung "deep und deutlich" erzählt die Influencerin, dass sie schon vor ihrer Beziehung mit Pietro Lombardi (34), mit dem sie die Söhne Leano und Amelio hat, eine schmerzhafte Erfahrung gemacht habe. "Ich wurde in meiner vorherigen Beziehung betrogen. Ich hatte ein gebrochenes Herz", erinnert sie sich. Am Anfang hätten sie und Pietro sich vor allem über die Altlasten aus ihren jeweiligen früheren Beziehungen ausgetauscht. Funken sprühten dabei zunächst keine – sie habe ihn schlicht nett gefunden. Doch der Sänger blieb hartnäckig. Ihre Ängste nahm Laura allerdings mit in die neue Partnerschaft. Und spätestens, als aus dem Paar eine Familie wurde, verloren die beiden sich nach und nach aus den Augen.

Denn der Familienalltag hatte es in sich. Vor allem die ersten Monate mit dem jüngeren Sohn Amelio wurden zur Belastungsprobe. "Amelio war in den ersten drei Monaten ein Schreikind. Es war extrem belastend", berichtet sie. Ihre gesamte Aufmerksamkeit habe in dieser Phase dem Nachwuchs gegolten, während sie permanent in Sorge gewesen sei, dass noch etwas passieren könnte. Die Partnerschaft rückte dadurch immer weiter in den Hintergrund. "Kinder sind das Schönste, aber man darf sich als Paar nicht verlieren. Mein kompletter Fokus lag auf meinem Sohn. Ich hatte immer diese Angst: Passiert noch etwas? Wir haben uns als Paar einfach verloren", lautet ihr Fazit im Rückblick. Als wäre das nicht genug gewesen, kam auch noch der Medienrummel obendrauf. Vier Wochen lang habe sie mit den Kindern das Haus nicht verlassen, weil Pressevertreter Tag und Nacht davor ausgeharrt hätten. Die Familie sei verfolgt und fotografiert worden, immer wieder habe man Informationen von ihr gewollt.

Ein Auf und Ab gab es zwischen Laura und Pietro bereits in der Vergangenheit: Die beiden hatten sich mehrfach getrennt und wieder versöhnt. Heute sieht die Zweifachmama ihren damaligen Umgang mit den Krisen kritisch. "Pietro und ich haben uns in der Vergangenheit öfter mal getrennt. Das sind Dinge, die ich heute nicht mehr so machen würde. Ich war dumm und naiv", gesteht sie in "deep und deutlich". Einen einzelnen Grund für das endgültige Liebes-Aus gab es übrigens nicht, wie Laura bereits erklärt hatte. Vielmehr hätten sich die Probleme über Jahre angesammelt und seien immer wieder hochgekommen. Trotz der Trennung legen die beiden Wert darauf, respektvoll miteinander umzugehen. Im Mittelpunkt sollen dabei vor allem die gemeinsamen Söhne Leano und Amelio stehen – auf die beiden Jungs wollen Laura und Pietro besondere Rücksicht nehmen.

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Imago Laura Maria Rypa beim The Ultimate Hype Box-Event in der Rudolf-Weber-Arena, Oberhausen, 04.10.2025

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Söhnen

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Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa posten ein Selfie