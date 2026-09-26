Neue "Endgame"-Szene lässt Marvel-Fans um Loki zittern

Eine angebliche neue Szene in Avengers: Endgame Extended sorgte bereits vor der Veröffentlichung der erweiterten Filmfassung für Unruhe unter Marvel-Fans. Wie Kino.de berichtet, soll darin ausgerechnet Loki auftauchen, gespielt von Tom Hiddleston (45). Nach seinen Zeitreisen soll Steve Rogers, verkörpert von Chris Evans (45), gemeinsam mit Hayley Atwell (44) als Peggy Carter von dem Trickser höchstpersönlich in ein sicheres Universum gebracht werden. Damit würde "Avengers: Endgame Extended" eine Brücke zum kommenden Kinofilm "Avengers: Doomsday" schlagen. Genau diese Szene sorgte nun jedoch für Kritik unter den Fans: Viele fragen sich, wie sein Auftritt mit dem Ende der Serie "Loki" zusammenpasst.

Aus Sicht vieler Zuschauer war Lokis Entwicklung mit dem Ende der zweiten Staffel von "Loki" abgeschlossen. Dort wird er zum "God of Stories" und übernimmt eine entscheidende Rolle im Gefüge der verschiedenen Zeitlinien. Ein erneutes Eingreifen an anderer Stelle könnte diesen Abschluss zumindest erklärungsbedürftig machen. "Das scheint nicht zum Ende von 'Loki' Staffel 2 zu passen", schrieb ein Nutzer, wie Kino.de berichtet. Unter Fans kursieren deshalb bereits verschiedene Theorien. Eine davon besagt, dass Loki in der Szene möglicherweise gar nicht körperlich anwesend ist, sondern lediglich als Projektion erscheint. Ob die viel diskutierte Szene tatsächlich existiert und wie sie mit Lokis Geschichte verknüpft wird, können sich die Fans jetzt auf der großen Leinwand ansehen. Die neue Fassung von "Avengers: Endgame" läuft laut Moviepilot seit dem 24. September 2026 in den deutschen Kinos.

Für weitere Antworten dürfte spätestens der deutsche Kinostart von "Avengers: Doomsday" am 16. Dezember 2026 sorgen. Einen ersten Vorgeschmack auf den neuen Marvel-Streifen soll es bereits bei angeblichen Testvorführungen gegeben haben. Das Publikum soll dabei offenbar begeistert gewesen sein. Ein Insider verriet nach einem Screening, dass ein Zuschauer überschwänglich geschwärmt habe: "Der großartigste Film, den ich je gesehen habe." Wie "Avengers: Doomsday" am Ende tatsächlich bei den Fans ankommt und ob der Film Antworten auf die noch offenen Fragen liefert, wird sich dann im Dezember zeigen.

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Collection Christophel / ActionPress Tom Hiddleston in "Thor: Ragnarok"

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Collection Christophel / ActionPress Tom Hiddleston als Loki in "Thor: Ragnarok"

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Getty Images Panel der Marvel Studios für "Avengers: Doomsday" 2024 in San Diego

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