Michael Ballack ist Partnerin Sophias "Liebe des Lebens"

Michael Ballack (50) feiert seinen 50. Geburtstag und wird von seiner Partnerin Sophia Schneiderhan mit liebevollen Worten überrascht. Auf Instagram teilt sie gleich mehrere gemeinsame Pärchenfotos und richtet dazu einen "kleinen Liebesbrief" an ihren "liebsten Menschen". Darin würdigt sie den früheren Fußballstar nicht nur als Partner, sondern vor allem als fürsorgliches Familienmitglied. "Ich bewundere die Art und Weise, wie du deiner Familie zeigst, wie sehr du uns liebst", schwärmt Sophia unter anderem und ergänzt: "Wie sehr du dich um uns und deine Kinder kümmerst, was du tust, um alle glücklich zu machen und wie groß dein Herz ist, das in dir steckt." Auch Michaels Ausstrahlung hebt Sophia hervor: "Du erhellst jeden Raum, jede Unterhaltung und sprichst so präzise und bedacht, dass es nur typisch für Michael ist."

Ihre rührenden Zeilen untermauert Sophia mit drei Schnappschüssen, auf denen das Paar unter anderem auf einem Balkon steht oder sich verliebt umarmt. Besonders emotional wird es, als die Influencerin beschreibt, was ihr Michael persönlich bedeutet: "Du bist einzigartig – auf die beste Weise. Mein längster und bester Freund. Die Person, die immer offen für Gespräche ist und ein Ohr leiht. Der Mann, mit dem ich jeden Tag lachen kann, der immer offen für Gespräche ist." Für Michaels Zukunft wünscht seine Liebste ihm endlose Freude, Glück, Gesundheit und Frieden – und dass sich all seine Wünsche erfüllen mögen. Abschließend legt Sophia ein klares Bekenntnis zu ihrer gemeinsamen Zukunft ab: "Ich bin so dankbar, dich zu haben, deine Partnerin zu sein – in guten wie in schlechten Zeiten – und ich kann es kaum erwarten, alles zu erleben, was noch vor uns liegt. Alles Gute zum Geburtstag, Liebe meines Lebens. Mein Lieblingsmensch. Mein Ein und Alles. Ich liebe dich."

Sophia und Michael trennen rund 24 Jahre Altersunterschied. Öffentlich wurde die Beziehung der beiden erstmals im Jahr 2022. Damals wurden Michael und Sophia bei gemeinsamen Auftritten gesichtet, bei denen sie sehr vertraut wirkten. Während beide ihre Liebe anfangs noch privat hielten, gewähren die Turteltauben heute in regelmäßigen Abständen persönliche Einblicke: Der frühere Fußballprofi teilte zum Beispiel Urlaubsfotos aus Japan. Mittendrin: ein gemeinsames Foto mit Sophia und seinen beiden Söhnen Louis und Jordi. Dazu schrieb Michael: "Eine fantastische Japan-Erfahrung".

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Instagram / sophia.schneiderhan Ex-Fußballstar Michael Ballack und seine Partnerin Sophia Schneiderhan

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Instagram / sophia.schneiderhan Sophia Schneiderhan und Ex-Fußballstar Michael Ballack

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Instagram / sophia.schneiderhan Ex-Fußballstar Michael Ballack und seine Partnerin Sophia Schneiderhan

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