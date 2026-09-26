"Sturm der Liebe"-Star Elke Winkens als Kind missbraucht

Elke Winkens (56) teilt zwei der wohl dunkelsten Kapitel ihres Lebens: Die Schauspielerin wurde nach eigenen Angaben im Alter von sieben Jahren sexuell missbraucht und mit 16 Jahren ein zweites Mal. Im Gespräch mit der österreichischen Krone schildert die ehemalige Sturm der Liebe-Darstellerin, was damals geschah und was die Erlebnisse bis heute mit ihr machen. An den Übergriff in ihrer Kindheit kann sich die Schauspielerin nur noch bruchstückhaft erinnern – die Auswirkungen spürt sie dagegen bis heute. Im Imbiss ihrer Eltern wurde sie von einem Mann berührt. Sie erzählte ihrer Mutter davon. Klassische Flashbacks habe sie nicht, dafür tiefe Betroffenheit, Verwirrtheit und Konzentrationsprobleme. Im Alltag führe das mitunter dazu, dass sie mit der U-Bahn in die falsche Richtung fahre.

Auch beruflich erlebte Elke eine schwere Grenzüberschreitung: Bei den Dreharbeiten zu einem Kinofilm filmte ein Beleuchter während einer Nacktszene mit einer versteckten Kamera zwischen ihre Beine. Die Österreicherin zerstörte das Gerät und forderte, den Mann vom Set zu verweisen. Ihre Bitte wurde ignoriert und sie musste weiterdrehen. Für Elke beginnen Übergriffe schon deutlich früher, etwa bei respektlosen Bemerkungen oder beim Zeigen eines Nacktfotos. An andere Betroffene richtet sie deshalb einen klaren Appell: "Bitte bleibt nicht still. Redet darüber." Eine Botschaft ist ihr besonders wichtig: "Der siebenjährigen Elke würde ich sagen: Du bist nicht schuld!"

Lange habe sie das anders gesehen und die Verantwortung bei sich selbst gesucht. Heute wisse die mittlerweile 56-Jährige, dass in beiden Fällen der jeweilige Mann schuld gewesen sei und sein Verhalten nicht in Ordnung gewesen sei. Die Traumata wirkten sich auch stark auf Elkes Privatleben aus. Ihre Sexualität sei über einen längeren Zeitraum beeinträchtigt gewesen. Außerdem belastete fehlendes Vertrauen ihre Beziehungen. Einem breiten Fernsehpublikum ist Elke vor allem aus "Sturm der Liebe" bekannt. In der Telenovela verkörperte sie von Ende 2017 bis 2019 die Figur Xenia Saalfeld und gehörte damit zur Hauptbesetzung rund um den Fürstenhof. Nach circa 16 Monaten verabschiedete sich die Darstellerin wieder aus der Serie.

Anzeige Anzeige

Imago Elke Winkens bei der Salzburg-Premiere von "How to be Normal and the Oddness of the Other World"

Anzeige Anzeige

Imago Elke Winkens in weihnachtlich geschmücktem Einkaufszentrum, 2025, fotografiert von Manfred Siebinger

Anzeige Anzeige

Imago Elke Winkens bei der Verleihung der Romy Awards in der Hofburg Wien, 16. April 2016