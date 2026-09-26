"Wer wird Millionär?"-Kandidatin nennt ihren Bauch "Günther"

Amelie Echle hat Günther Jauch (70) bei Wer wird Millionär? mit einer ungewöhnlichen Beichte völlig überrascht. In der am Montagabend ausgestrahlten Folge sprach die Kandidatin bei der 8.000-Euro-Frage über ihr Bauchgefühl. Dabei verriet sie ganz nebenbei, dass ihr Bauch ausgerechnet Günther heißt. Der Moderator konnte kaum glauben, was er da hörte. "Wie bitte? Ich habe wirklich viel erlebt. Ich dachte, irgendwann findet der Name noch mal eine Würdigung, aber jetzt bin ich im viszeralen Bereich gelandet", reagierte Günther verblüfft. Die ungewöhnliche Namenswahl hatte allerdings einen Grund: Amelie spielte früher Fußball und erklärte, dass die Bäuche der Spielerinnen in ihrer Mannschaft jeweils eigene Namen bekommen hätten.

Auch für ihre damaligen Mitspielerinnen hatte die Mannschaft offenbar kreative Namen parat. "Es gab auch etwas beleibtere Spielerinnen, die hatten dann Doppelnamen, zum Beispiel Karl-Heinz", erzählte Amelie mit einem Augenzwinkern. Bei der Frage, welche Auszeichnung die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur seit 2006 jährlich vergibt, erwies sich Günther zunächst allerdings nicht als besonders zuverlässiger Ratgeber. Ihr Bauchgefühl tendierte zum besten Fangesang. Die Assistenzärztin hinterfragte ihren ersten Impuls jedoch noch rechtzeitig und entschied sich schließlich für den Fußballspruch – damit lag sie richtig. Danach meisterte Amelie mithilfe ihrer Joker zwei weitere Fragen. Ihren Auftritt in der RTL-Quizshow beendete sie schließlich mit einem Gewinn von 32.000 Euro.

Auf ihren Auftritt in der Quizshow hatte die Aachenerin lange gewartet. Beworben hatte sie sich bereits an ihrem 18. Geburtstag – nun, Ende 20, durfte sie endlich auf dem berühmten Stuhl Platz nehmen. Beruflich ist sie als Assistenzärztin in der Viszeralchirurgie tätig. Ihre Arbeit beschrieb sie als etwas Handfestes, das ihr mehr Freude bereite, als lediglich Medikamente zu verschreiben. Von ihrem Gewinn möchte die Medizinerin gemeinsam mit ihrer Mutter eine Kreuzfahrt machen. Die Frage des Moderators, warum ihr Vater dabei zu Hause bleiben müsse, sorgte kurz für Verlegenheit. Amelie erklärte daraufhin, dass ihre Eltern geschieden seien – beruhigte Jauch jedoch sofort: Die beiden seien weiterhin sehr gut befreundet, er sei also keineswegs in ein Fettnäpfchen getreten. Für Günther war es nicht der erste ungewöhnliche Moment in jüngster Zeit. Erst eine Woche zuvor hatte ihn ein anderer Kandidat überrascht: Justin Martin erzählte im Studio, dass er als Kind bei Familienfeiern selbst den Quizmaster spielte und dabei ausgerechnet Günther nachahmte.

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RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch im Studio bei "Wer wird Millionär?"

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" 2026

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