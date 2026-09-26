Kit Harington macht Jon-Snow-Fans wieder Hoffnung

Lange schien das Kapitel Jon Snow für Kit Harington (39) endgültig abgeschlossen – doch nun klingt der Schauspieler plötzlich wieder deutlich offener für eine Rückkehr. Am vergangenen Wochenende sprach er im Podcast "Happy Sad Confused" mit Gastgeber Josh Horowitz über seine berühmteste Rolle aus "Game of Thrones" und machte deutlich, dass er einem Spinoff inzwischen wieder offen gegenübersteht. Nach mehreren Jahren Abstand fühle er sich mit der Figur und dem gesamten Serienuniversum wieder wohler. Eine Fortsetzung hält er weiterhin für denkbar – vorausgesetzt, die Handlung stimmt. "Ich glaube immer noch, dass es eine Welt gibt, in der etwas funktionieren könnte. Ich hätte mich ursprünglich nicht darauf eingelassen, wenn ich das nicht geglaubt hätte", erklärte er im Podcast. Eine Sache macht Kit dabei jedoch deutlich: Sollte sich keine überzeugende Geschichte finden, wäre es ihm lieber, das Projekt gar nicht erst umzusetzen. Ein konkretes Comeback als Jon Snow stellte der Schauspieler dennoch nicht in Aussicht, wie Serienjunkies berichtet.

Bekannt geworden waren die Pläne für die mögliche Serie im Juni 2022. Kurz darauf bestätigte George R.R. Martin, der Autor der Romanvorlage, den Arbeitstitel "Snow" und verriet, dass Harington selbst Autoren und Showrunner für das Vorhaben an Bord geholt habe, so Deadline. 2024 wurde die Entwicklung dann jedoch gestoppt. Laut dem Schauspieler waren sich alle Beteiligten von Anfang an einig. "Wenn wir nicht das Richtige finden, sollten wir es nicht machen. Es ist viel besser, wenn wir es nicht machen", habe die gemeinsame Haltung von ihm, HBO und George R.R. Martin gelautet, wie er im Podcast "Happy Sad Confused" schilderte. Nach intensiver Auseinandersetzung mit dem Konzept war es schließlich vor allem Harington selbst, der das Projekt stoppte, weil ihn die damalige Geschichte nicht überzeugte. Seine heutige Offenheit bedeutet allerdings nicht, dass die Arbeiten offiziell wieder aufgenommen wurden. Vielmehr kann er sich inzwischen vorstellen, bei einer überzeugenden neuen Idee noch einmal über eine Rückkehr nachzudenken.

Wie sehr sich Haringtons Sichtweise verändert hat, zeigt ein Blick auf seine Aussagen von vor rund neun Monaten. Damals hatte er gegenüber Variety eine Rückkehr als Jon Snow in Form eines Hörbuchs noch entschieden abgelehnt. "Game of Thrones" war erst sein zweites großes Projekt nach "War Horse" – und der enorme Erfolg der Fantasyserie überforderte ihn zeitweise. Auf der Straße wurde Kit immer wieder als "Jon Snow" angesprochen – eine Rolle, mit der er sich selbst nie vollständig identifiziert habe. Deshalb habe er zunächst Abstand gebraucht und sich bewusst anderen Projekten und Figuren gewidmet. Inzwischen habe er genügend unterschiedliche Rollen gespielt, um nicht mehr das Gefühl zu haben, allein durch seine "Game of Thrones"-Figur definiert zu werden. "Jetzt habe ich all diese anderen Dinge gemacht, und nun fühle ich mich wieder wohler mit dieser Figur und dieser Welt und damit, welchen Platz sie in meinem Leben einnehmen", so der Schauspieler.

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Getty Images Kit Harington, Schauspieler

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Getty Images Kit Harington im Januar 2024