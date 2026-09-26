BookTok-Hit "Beach Read" mit Phoebe Dynevor kommt ins Kino

Fans von Emily Henry können sich einen neuen Termin im Kalender vormerken: Die Verfilmung des Bestsellers "Beach Read" soll voraussichtlich am 13. Mai 2027 in die deutschen Kinos kommen. In den USA startet der Film laut dem Newsportal Deadline bereits eine Woche früher als zunächst geplant am 7. Mai – ursprünglich war dort der 14. Mai vorgesehen. In den Hauptrollen der Romanze von 20th Century Studios sind Phoebe Dynevor (31) als January Andrews und Patrick Schwarzenegger (33) als Augustus "Gus" Everett zu sehen. Die Dreharbeiten starteten am 8. Juni dieses Jahres, Ende Juli gab Regisseurin und Drehbuchautorin Yulin Kuang auf Instagram bekannt, dass die Produktion abgeschlossen ist. Neben den beiden Hauptdarstellern sind auch einige bekannte Gesichter mit dabei: Kevin Bacon (68), Andie MacDowell (68), Kristin Davis (61) und Tig Notaro (55) gehören ebenfalls zum Cast. Die Vorlage erschien 2020 und war Emilys erster Liebesroman für ein erwachsenes Publikum.

Inhaltlich geht es um die erfolgreiche Liebesromanautorin January, die nach dem Tod ihres Vaters mit ihrer Trauer und einer hartnäckigen Schreibblockade zu kämpfen hat. Sie zieht sich in das Sommerhaus ihres Vaters am Lake Michigan zurück, um es für den Verkauf vorzubereiten – und entdeckt dort Geheimnisse, von denen sie bislang nichts wusste. Noch überraschter ist sie, als sie ihrem ehemaligen College-Rivalen Gus begegnet, der inzwischen selbst ein gefeierter Schriftsteller ist. Um ihre Schreibblockaden zu überwinden, schließen die beiden eine ungewöhnliche Wette: Jeder soll sich im Genre und Schreibstil des anderen versuchen. Eine Sommerromanze schließen January und Gus dabei ausdrücklich aus. Doch je mehr Zeit sie miteinander verbringen, desto deutlicher wird die Anziehung zwischen ihnen – aus ihrer Konkurrenz entsteht zunehmend Nähe.

Bis die Rolle des Gus besetzt werden konnte, verging allerdings einige Zeit: Rund sechs Monate suchte das Team nach dem passenden Darsteller und verglich Patrick ausführlich mit anderen Kandidaten. Nachdem Phoebe als January feststand, rückte vor allem die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern in den Fokus. Über das gemeinsame Vorsprechen schrieb Yulin auf Instagram: "In dem Moment, als Patrick ihr gegenübersaß, lag etwas Elektrisierendes mit uns im Raum. 'Hier gibt es Magie, der wir nachjagen können', schrieb ich danach in meine Notizen." Auch Phoebe soll nach dem Chemietest überzeugt gewesen sein und gefragt haben: "Es ist offensichtlich Patrick, oder?" Für die Schauspielerin bleibt es 2027 nicht bei einer Liebesgeschichte auf der großen Leinwand. In dem von M. Night Shyamalan (56) inszenierten Romantikthriller "Remain" spielt sie an der Seite von Jake Gyllenhaal (45) eine geheimnisvolle Frau, die mit einem zurückgezogen lebenden Architekten in ein tödliches Rätsel gerät. Der Film soll am 5. Februar 2027 erscheinen.

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Getty Images Phoebe Dynevor, Schauspielerin

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Getty Images Patrick Schwarzenegger, April 2025

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Getty Images Kevin Bacon im Juni 2024