So herzlich reagierten George und Louis auf Baby Archie

Alte Aufnahmen von Prinz Archie (7) und seinen Cousins Prinz George (13) und Prinz Louis (8) stehen derzeit wieder im Fokus und sorgen für Aufmerksamkeit. Entstanden sind die Bilder bei einem Polospiel, das Herzogin Meghan (45) damals gemeinsam mit ihrem neugeborenen Sohn Prinz Archie besuchte. Dieser war zu diesem Zeitpunkt noch ein Säugling und lag bei seiner Mutter in den Armen. Auch Prinzessin Kate (44) war bei der Sportveranstaltung vor Ort – mit dabei waren ihre Söhne George und Louis. Was auf den Fotos, die Hello! vorliegen, besonders ins Auge fällt: Die beiden Brüder reagieren ausgesprochen herzlich und interessiert auf ihren kleinen Cousin. Die wiederentdeckten Szenen halten damit einen innigen Moment zwischen den jüngsten Mitgliedern der Royal Family fest.

Im Mittelpunkt der Bilder steht dabei aber nicht das sportliche Geschehen auf dem Rasen, sondern die Begegnung der Kinder am Rand des Spielfeldes. Während Meghan Baby Archie bei sich trägt, wenden sich George und Louis dem jüngsten Familienmitglied aufmerksam zu. Die Blicke, Gesten und Reaktionen der beiden Brüder vermitteln eine vertraute und liebevolle Atmosphäre innerhalb der Familie. Gemeinsame Fotos der Cousins sind aufgrund der angespannten Situation zwischen den ehemaligen Fab Four Meghan, Kate, Prinz William (44) und Prinz Harry (42) bis heute eine echte Seltenheit – umso mehr Beachtung finden die Momentaufnahmen nun.

Archie kam am 6. Mai 2019 zur Welt und ist das erste Kind von Herzogin Meghan und Prinz Harry. George wurde bereits am 22. Juli 2013 geboren und ist damit knapp sechs Jahre älter als der Spross der Sussexes. Auch Louis zählt zu den drei Kindern von Prinzessin Kate und William und ist somit ebenfalls ein Cousin von Archie. Da der Sohn von Meghan auf den Aufnahmen noch ein Baby ist, dokumentieren die Bilder eine sehr frühe Begegnung der Kids. Inzwischen sind einige Jahre vergangen: Archie wuchs bisher größtenteils mit seiner jüngeren Schwester Lilibet in Kalifornien auf, während George und Louis gemeinsam mit ihrer Schwester Charlotte in Großbritannien leben.

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Getty Images Meghan, Herzogin von Sussex, mit Prinz Archie beim King Power Royal Charity Polo Day in Wokingham, 10. Juli 2019

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Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Archie Harrison am 8. Mai 2019 in Windsor

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Getty Images Herzogin Meghan mit Prinz Archie und Prinz Harry