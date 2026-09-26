George ist beliebtester royaler Hundename in Großbritannien

In Großbritannien sind royale Namen offenbar auch bei Vierbeinern hoch im Kurs – allerdings nicht alle gleichermaßen. Das zeigt eine landesweite Umfrage der Organisation Dogs Trust mit einer Beteiligung von 180.000 Hundefreunden. Überraschender Spitzenreiter unter den Mitgliedern der Royal Family ist Prinz George (13): 534 erfasste Hunde tragen den Namen des ältesten Sohnes von Prinzessin Kate (44) und Thronfolger Prinz William (44). Kate selbst hingegen landet weit abgeschlagen. Nur sieben Hunde hören auf diesen Namen, die Variante Catherine kommt in der Auswertung gar nicht vor. Damit erobert der Zweite in der Thronfolge die britischen Hundeherzen, während die sonst beliebte Prinzessin von Wales bei der Namenswahl nahezu leer ausgeht.

Auch Georges Geschwister tauchen im Ranking auf: 194 Hunde heißen Louis, 18 Vierbeiner tragen den Namen von Prinzessin Charlotte (11). Prinz William bringt es auf 48 Namensverwandte und liegt damit zwar vor seiner Frau, bleibt aber deutlich hinter seinen eigenen Söhnen zurück. Auf dem zweiten Platz hinter George landet sein Onkel Prinz Harry (42) mit 433 nach ihm benannten Hunden. Weitere royale Namen in der Auswertung: Sophie kommt auf 153, Zara und Peter jeweils auf 63, König Charles III. (77) auf elf und Camilla (79) auf vier. Dogs-Trust-Chef Owen Sharp ordnete die Ergebnisse gegenüber HELLO! ein: "Hunde sind die beliebtesten Haustiere Großbritanniens, und unsere nationale Hundeumfrage bietet einen einzigartigen Einblick in die Liebesbeziehung des Landes zu seinen Vierbeinern." Er ergänzte: "Ob sie wie Familienmitglieder behandelt werden, Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenke bekommen oder Menschen sogar ihre beruflichen Bedingungen ändern, um sich besser um ihre Hunde kümmern zu können: Die Menschen in Großbritannien sind verrückt nach ihren pelzigen Freunden."

Die Wales' selbst sind ebenfalls bekennende Hundeliebhaber. In ihrem Haushalt leben die beiden Cocker Spaniels Orla und Otto, wobei Otto aus einem Wurf von Orla stammt. Über den jüngsten Familienzuwachs sagte die Prinzessin laut HELLO!: "Wir haben einen kleinen Welpen; er ist erst acht Monate alt." Den deutschen Namen Otto gaben sie und William erst im Mai bekannt. Orla ist seit 2020 Teil der Familie. Davor hatten die beiden den Spaniel Lupo, ein Hochzeitsgeschenk von Kates Bruder James Middleton (39). Die Liebe zu Hunden hat in der Königsfamilie bereits Tradition: Die verstorbene Queen Elizabeth II. (†96) war vor allem für ihre Corgis bekannt. König Charles hat seinen Lagotto Romagnolo Snuff und Königin Camilla wird von den Rettungshunden Moley und Bluebell begleitet.

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz George, Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William, der Thronfolger, sitzt locker im Gras mit drei kleinen Hunden auf dem Schoß.

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Getty Images Herzogin Kate und Prinz William, 2019