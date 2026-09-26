Das ist Volksmusiklegende Margot Hellwigs größte Angst

Margot Hellwig (85) blickt mit gemischten Gefühlen auf die Gegenwart. Die Volksmusiklegende hat im Gespräch mit Schlager.de offen darüber gesprochen, was ihr im Alter von 85 Jahren am meisten zu schaffen macht: die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz und die angespannte Lage in der Welt. Seit dem Tod ihrer Mutter Maria und ihres Ehemanns Arthur lebt die Sängerin allein in ihrem Münchner Zuhause. Von dort aus verfolgt sie täglich die Nachrichten und gewinnt zunehmend den Eindruck, dass die rasante technologische Entwicklung längst ein Eigenleben entwickelt hat. Ihre Haltung gegenüber künstlicher Intelligenz bringt sie dabei unmissverständlich zum Ausdruck: "Ich habe Angst, dass uns das alle irgendwann entgleitet. Ich halte das alles für sehr bedenklich. Ich glaube, das hat man nicht mehr richtig im Griff." Ein Thema also, das die Musikerin in ihrem Alltag spürbar beschäftigt.

Doch nicht allein der technologische Wandel beschäftigt Margot. Besonders die Sorge vor möglichen Kriegen treibt die Sängerin um – vor allem, wenn sie an ihre Söhne Gregor und Rupert sowie ihren 18-jährigen Enkel Jacob denkt. "Ich habe wirklich Angst davor, dass er irgendwann in den Krieg muss. Ich habe wirklich Angst um meine Söhne und meinen Enkel. Man weiß ja nicht, was kommt", erklärte sie gegenüber Schlager.de. Auch den Wandel in der Unterhaltungsbranche betrachtet die Sängerin mit Sorge. Ihren Enkeln würde sie heute nicht mehr dazu raten, selbst ins Rampenlicht zu treten – obwohl sie gemeinsam mit ihrer Mutter Maria über Jahrzehnte hinweg die deutsche Volksmusikszene mitprägte. "Die guten Zeiten sind vorbei. Wir hatten super Jahre, aber die sind vorbei", resümierte sie. "Es hat sich alles verändert, die Zeiten haben sich verändert und wenn ich heute sehe, was sich alles getan hat, macht mir das schon ein wenig Angst."

Alleinsein bedeutet für Margot jedoch nicht, dass sie sich einsam fühlt. Ihre beiden Söhne besuchen sie regelmäßig, zudem lebt die gesamte Familie in München und kommt dadurch häufig zusammen. Dass Gregor und Rupert einen anderen beruflichen Weg als den auf der Bühne wählten, war Margot stets wichtig: Sie legte Wert darauf, dass ihre Söhne einen bodenständigen und sicheren Beruf erlernen. Der Ältere arbeitet heute als Verwaltungschef, der Jüngere ist Jurist geworden. Besonders stolz ist die Sängerin auf ihre drei Enkel: Olivia ist 23 Jahre alt und absolviert ein einjähriges Masterstudium in Psychologie in Edinburgh, der 18-jährige Jacob ist sehr sportlich und Nina wurde vor Kurzem 15 Jahre alt. Auch sie treibt gerne Sport und ist laut ihrer Oma ein ausgeprägtes Papa-Kind. Über Olivia schwärmte Margot bei Schlager.de: "An ihrer Wiege haben damals lauter gute Feen gestanden – sie hat von allen die besten Eigenschaften bekommen. Ein ganz reizendes Mädchen, wirklich."

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Getty Images Margot Hellwig, Premiere von Circus Krone im April 2025

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Pohl, Alexander / ActionPress Margot Hellwig in München, 2020

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Gulotta,Francesco / ActionPress Margot Hellwig