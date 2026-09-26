U2 veröffentlicht ein geheimes Duett mit Dolly Parton

Kurz nachdem die Countrylegende Dolly Parton (†80) gestorben ist, taucht plötzlich unveröffentlichtes Material von ihr auf – und ausgerechnet bei einer irischen Rockband. U2 kündigt für den 13. November 2026 den Song "Torn" an, ein Duett zwischen Frontmann Bono (bürgerlich Paul Hewson) und der verstorbenen Sängerin. Der Titel erscheint auf dem kommenden Studioalbum "Carnaval De Luz". Musikalisch bleibt "Torn" der Countrytradition treu, inhaltlich geht es um auseinandergerissene Familien – ein Motiv, das angesichts der Umstände zusätzliches Gewicht bekommt. Neben Bono und Dolly steht auch Snow-Patrol-Mitglied Johnny McDaid (50) als Songwriter in den Credits, berichtet der Mirror. Für U2 bedeutet die Kollaboration zugleich einen Meilenstein: Mit dem 16. Studioalbum der Band erhält eine der größten Stimmen der Musikgeschichte postum einen festen Platz im Katalog der Iren.

Laut Mirror-Bericht enthält "Carnaval De Luz" zwölf Songs, die sich um Themen wie Spiritualität, Freundschaft, Freiheit und den Kampf gegen wachsende Dunkelheit drehen. Bereits im Juli hatte U2 mit "Street Of Dreams" die erste Auskopplung veröffentlicht – produziert von Jacknife Lee. Es ist das erste komplette Album mit neuem Songmaterial seit "Songs of Experience" aus dem Jahr 2017; dazwischen lagen unter anderem die Akustikplatte "Songs of Surrender" sowie zwei kurze EPs, "Days of Ash" und "Easter Lily". Bono beschrieb den Sound gegenüber dem Blatt so: "Es wird laute Gitarren, tiefe Bässe, einige ekstatische Rhythmen geben, und ja, auch einige silberne Tränen werden auftauchen!" Das Timing ist besonders: 2026 feiert U2 sein 50-jähriges Bestehen, nachdem Schlagzeuger Larry Mullen Jr. im September 1976 mit einem handgeschriebenen Zettel an seiner Dubliner Schule Bandmitglieder gesucht hatte.

Dolly starb am 25. August 2026 im Alter von 80 Jahren im Vanderbilt-Ingram Cancer Center in Nashville, nachdem sie sich vier Tage zuvor wegen Nierenproblemen ins Krankenhaus hatte einliefern lassen. Ihr Neffe Bryan Seaver, seit über zwei Jahrzehnten ihr Sicherheitschef, verkündete den Tod persönlich in einem Video: "Ich verkünde das Ableben meiner Tante, Dolly Rebecca Parton Dean." Bereits am 28. August wurde sie im engsten Familienkreis auf dem Woodlawn Memorial Park in Nashville beigesetzt, direkt neben ihrem 2025 verstorbenen Ehemann Carl Dean, mit dem sie seit 1966 verheiratet war. Gesundheitlich hatte sich Dolly nach eigenen Angaben seit Carls Tod zunehmend verschlechtert. "Torn" ist zudem nicht ihre erste postume Veröffentlichung: Rund zwei Wochen nach ihrem Tod erschien bereits ein Beitrag von ihr auf dem Tributealbum "Where the Soul Never Dies: Celebrating 80 Years of The Stanley Brothers".

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Dolly Parton und Bono von U2

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Getty Images U2 bei den MTV Europe Music Awards 2017

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Getty Images Dolly Parton bei einer Pressekonferenz zu ihrem 50-jährigen Jubiläum beim Grand Ole Opry in Nashville