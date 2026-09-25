Austin Abrams verfolgt "The Walking Dead"-Rolle bis heute

Manche Serienmomente vergisst das Publikum einfach nicht – und Austin Abrams (30) bekommt das bis heute zu spüren. In The Walking Dead verkörperte er Ron Anderson, jenen Jugendlichen, der Carl ins Auge schoss. Mehr als zehn Jahre später sprechen ihn Fans noch immer auf diese Szene an, manche nehmen sie ihm offenbar bis heute persönlich übel. Bei der Weltpremiere seines neuen Horrorfilms "Resident Evil" erlebte Austin nun erneut, wie nachhaltig der damalige Moment in Erinnerung geblieben ist. Gegenüber USA Today berichtete der inzwischen 30-Jährige amüsiert von einer Begegnung vor Ort: "Mir hat dort drüben gerade eben jemand erzählt, dass ihr Freund mich dafür hasst, dass ich Carl ins Auge geschossen habe. Das kommt schon mal vor. Aber nur einmal pro Jahr, denke ich. Ich freue mich aber darüber ... meine Figur hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen." Statt sich über den anhaltenden Fan-Frust zu ärgern, scheint Austin die Reaktionen demnach mit Humor zu nehmen.

Austin war gerade einmal 18 Jahre alt, als er für insgesamt neun Episoden in die Rolle des Ron schlüpfte. Der Bewohner der geschützten Gemeinde Alexandria wurde in der fünften Staffel eingeführt und entwickelte sich anschließend immer stärker zum Gegenspieler. Rons Wut auf Rick Grimes wächst, nachdem dieser eine Beziehung zu seiner Mutter Jessie beginnt und seinen Vater Pete tötet. Gleichzeitig wurde Carl für den Teenager zum Rivalen, nachdem dieser sich mit Rons Freundin Enid angefreundet hatte. Als eine Zombiehorde Alexandria überrennt, sterben Rons Mutter und sein kleiner Bruder. Daraufhin will er Rick erschießen, wird jedoch von Michonne mit ihrem Katana durchbohrt. Im Todesmoment löst sich ein Schuss aus seiner Waffe – und trifft Carl ins Auge. Die schwere Verletzung überlebte Carl zwar, fortan trug er jedoch die markante Augenbinde, die eng mit Austins damaliger Figur verbunden blieb.

Mit "Resident Evil" kehrt der Schauspieler nun in eine Zombie-Apokalypse zurück. In der Videospieladaption verkörpert er den unbeholfenen Kurierfahrer Bryan, der sich durch das von Monstern heimgesuchte Raccoon City kämpfen muss. Seit dem 17. September 2026 läuft die Videospieladaption in den Kinos. Regisseur Zach Cregger (45) setzte dabei auf drastische Schockmomente und große Mengen Kunstblut. Damit liefert der aktuelle Film einen blutigen Rahmen für Austins augenzwinkernde Erinnerung an seine Zeit bei "The Walking Dead". Lange muss das Publikum danach nicht auf den nächsten Auftritt von Austin warten: Bereits am 15. Oktober 2026 startet der Survival-Thriller "Whalefall", in dem er die Hauptrolle übernimmt. Darin schlüpft er in die Rolle des Tauchers Jay, der von einem Pottwal verschluckt wird und im Inneren des Tieres ums Überleben kämpft.

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Getty Images Austin Abrams beim SCAD Savannah Film Festival 2024 in Savannah, Georgia

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Imago Austin Abrams als Ron in The Walking Dead, Staffel 6, Episode 7

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Imago Austin Abrams in einer Szene aus "Resident Evil" (2026)

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