Vor seinem Tod: König Harald plante geheime Geburtstagsfeier

König Harald V. (†89) und Königin Sonja (89) hatten für Februar 2027 offenbar eine große gemeinsame Feier geplant: Beide wollten ihren 90. Geburtstag im Rahmen eines mehrtägigen Festprogramms in Oslo begehen. Bekannt wurden die bislang streng gehüteten Pläne erst nach dem Tod des Monarchen am 28. August 2026. Der Zeitung Dagbladet liegt eine entsprechende "Save the Date"-Einladung vor, die das Vorhaben belegt. Demnach sollten vom 19. bis zum 21. Februar nordische Staatsoberhäupter, europäische Royals, Vertreter des offiziellen Norwegens und weitere Gäste in Oslo zusammenkommen. Als Höhepunkt war für Samstag, den 20. Februar, ein Galadinner im Königlichen Schloss vorgesehen. Harald wäre einen Tag später 90 Jahre alt geworden. Sonjas runder Geburtstag steht dagegen erst am 4. Juli an. Ob Sonja den runden Geburtstag nach dem Verlust ihres Ehemanns allein begeht oder die Feier komplett gestrichen wird, ist bislang offen.

Das Schreiben war bereits Ende Juni 2026 verschickt worden und stellte den geladenen Gästen eine formelle Einladung in Aussicht. Ob diese noch vor Haralds Tod versendet wurde, ist Dagbladet nicht bekannt. Da für die Feierlichkeiten das gesamte Wochenende reserviert war, dürften neben dem Galadinner weitere Programmpunkte geplant gewesen sein. Einzelheiten dazu nennt der Palast allerdings nicht. Auch die Frage, ob das Fest in abgewandelter Form allein für Sonja stattfinden könnte, blieb unbeantwortet. "Nach König Haralds Tod ist es nicht angemessen, näher auf die Pläne einzugehen", erklärte der Königliche Palast auf Nachfrage der Zeitung. Grundsätzlich würden Vorhaben, die noch aus Haralds Regierungszeit stammen, zunächst gestoppt. Zugleich werde das offizielle Programm des norwegischen Königshauses neu aufgestellt.

Harald und Sonja waren fast sechs Jahrzehnte verheiratet und standen 35 Jahre gemeinsam als Königspaar an der Spitze Norwegens. Ihren Titel behält die Witwe auch nach dem Tod ihres Mannes. Im Zentrum der Monarchie stehen nun jedoch König Haakon (53) und Königin Mette-Marit (53). Ein vollständiger Rückzug Sonjas gilt dennoch als unwahrscheinlich. Sofern es ihre Gesundheit zulässt, dürfte sie sich weiterhin für Kunst, Kultur und Natur starkmachen und dem neuen Königspaar dabei den nötigen Raum lassen. Gemeinsame Geburtstagsfeste hatten für Harald und Sonja eine lange Tradition. Seit ihrem 60. Geburtstag im Jahr 1997 feierten sie auch ihre runden und halbrunden Ehrentage zum 70., 75., 80. und 85. zusammen. Besonders umfangreich war das Programm zu ihrem 80. Geburtstag im Mai 2017: Internationale Royals reisten an, außerdem gab es ein Volksfest, ein Galadinner, eine Fahrt auf dem Oslofjord und ein Festessen in der Oper. Ob Sonja ihren 90. Geburtstag nun allein bei einer großen Feier begehen wird, ist derzeit ungewiss.

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Imago Königin Sonja und König Harald von Norwegen, Juni 2026

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Getty Images Norwegens Königspaar Königin Sonja und König Harald im Mai 2026

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Getty Images Kronprinz Harald von Norwegen und Sonja Haraldsen nach der Verlobungsverkündung in Oslo, März 1968