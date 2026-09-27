Herzogin Meghan baut sich wohl in UK neuen Freundeskreis auf

Herzogin Meghan (45) hat angeblich große Pläne für ihr Leben in Großbritannien: Wenige Wochen nach dem Umzug in die Cotswolds, wo sie mit ihrem Ehemann Prinz Harry (42) und den gemeinsamen Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) ein neues Zuhause bezogen hat, soll sie sich gezielt ein eigenes gesellschaftliches Umfeld aufbauen. Im Mittelpunkt stehen laut Daily Express einige Royals und weitere einflussreiche Persönlichkeiten, die den Sussexes wohlgesonnen sind. Angeblich soll es keine Rolle spielen, wie Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) dazu stehen. "Meghan wird ihr eigenes Netzwerk rund um die Royals aufbauen, die bereit sind, sie zu akzeptieren", behauptet eine anonyme Quelle gegenüber dem Magazin und meint zudem: "Sie sieht die Cotswolds als den perfekten Ort, um ihren eigenen royalen Kreis zu etablieren und sich abzusichern, nachdem sie sich von der Familie ausgeschlossen fühlte."

Ein Besuch von Prinzessin Beatrice (38) und ihrer Familie im neuen Heim der Sussexes gilt als Anzeichen für ein Netzwerk. Die ländliche Region betrachtet Meghan angeblich als idealen Ausgangspunkt, um ihre Stellung auf der Insel durch neue und wiederbelebte Kontakte zu festigen. Auch ein Besuch von Harry, seiner Frau und den Kindern auf Gatcombe Park, dem Zuhause von Zara Tindall (45) und Mike Tindall (47), soll im Gespräch sein. Offiziell bestätigt ist dies allerdings nicht. Auf Instagram gewährt die Zweifachmama unterdessen Einblicke in ihren neuen Familienalltag: Zu sehen sind Ausflüge durch matschige Pfützen, gemütliche Abende am Kamin und die Kinder, die mit ihren Fahrrädern durch die Landschaft düsen. An möglichen Anknüpfungspunkten dürfte es in der Nachbarschaft nicht mangeln: In den Cotswolds leben zahlreiche prominente und royale Persönlichkeiten, darunter David Beckham (51) und Victoria Beckham (52) sowie Prinzessin Anne (76). Auch König Charles (77) und Königin Camilla (79) halten sich zeitweise in der Gegend auf.

Doch während Meghan in den Cotswolds angeblich an ihrem neuen Netzwerk baut, soll es bei Harry hinter den Palastmauern geknirscht haben. Vor zwei Wochen berichtete das Magazin Woman's Day von neuem Ärger zwischen Harry und seinem Vater König Charles: Nach einem "hitzigen" Telefonat sollen die beiden im Clinch liegen. "Harry und Charles standen [...] in direktem Kontakt, aber jetzt nicht mehr. Ihre Kommunikation läuft wieder über einen seiner Berater, nachdem das letzte Telefonat etwas hitzig geworden war", zitierte das Blatt einen Insider. Zuvor habe es zumindest nach einer vorsichtigen Annäherung ausgesehen, angeblich inklusive wöchentlicher Telefonate über Archie, Lilibet und die Schule der Kinder. Auslöser soll laut Bericht ein Orientierungsschreiben aus dem Palast gewesen sein, das im Auftrag des Monarchen verschickt wurde. Darin seien Harry und Meghan nach ihrer Rückkehr nach Großbritannien erneut als nicht arbeitende Royals und sinngemäß als Privatpersonen eingeordnet worden.

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Imago Prinz Harry und Herzogin Meghan beim NBA All Star 2026 in Los Angeles

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025

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Getty Images König Charles, Königin Camilla, Herzogin Meghan und Prinz Harry an König Charles' Geburtstag