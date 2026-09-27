Dritter Todesfall: Königin Margrethes Hofdame ist verstorben

Königin Margrethe (86) muss erneut Abschied nehmen: Ihre ehemalige Hofdame Gräfin Jytte Krag-Juel-Vind-Frijs ist gestorben. Wie das dänische Magazin Se & hør berichtet, verstarb die Gräfin am 24. September 2026 im Alter von 75 Jahren. Woran sie starb, ist bislang nicht offiziell bekannt. Über die näheren Umstände ihres Todes wurden ebenfalls keine Angaben gemacht. Für die frühere Monarchin bedeutet die Nachricht den Verlust einer langjährigen Vertrauten: Sechs Jahre lang gehörte Jytte als Hofdame zum engsten Kreis rund um die Königin und begleitete sie in dieser Zeit eng bei ihren Aufgaben. Die Angehörigen der Verstorbenen möchten sich aktuell nicht öffentlich zu ihrem Ableben äußern.

Jytte trat im Jahr 2011 ihren Dienst am dänischen Hof an. 2017 schied sie aus ihrem Amt als Hofdame aus. Zum Abschied fand der Palast damals lobende Worte für ihre Arbeit. "Die Königin hat der Hofdame ihre Anerkennung für ihren ausgezeichneten Dienst ausgesprochen", hieß es in einer offiziellen Pressemitteilung des dänischen Königshauses. Ganz verabschiedet wurde die Gräfin damit allerdings nicht: Nach dem Ende ihrer Tätigkeit als Hofdame wurde sie zur Kammerfrau ernannt. Später erhielt sie zudem eine weitere Ehrung und wurde zur Ritterin des Dannebrogordens ernannt. Damit blieb sie dem Königshaus und Margrethe über ihre aktive Zeit hinaus verbunden.

Für Margrethe ist der Tod ihrer einstigen Hofdame bereits der dritte Verlust innerhalb weniger Wochen. Ende August starb ihr enger Freund und Großcousin König Harald V. (†89) im Alter von 89 Jahren. Aufgrund gesundheitlicher Probleme konnte die Dänin nicht an seiner Beerdigung in Oslo teilnehmen. Stattdessen ließ sie einen Kranz niederlegen, der mit dem Namen "Daisy" versehen war. Dies ist der langjährige Spitzname von Margrethe. Nur wenige Tage später folgte ein weiterer Trauerfall: Am 10. September verstarb ihre Großcousine Thyra Moes im Alter von 86 Jahren. Die beiden Frauen waren über ihre Familiengeschichte eng miteinander verbunden, denn sowohl Thyra als auch Margrethe sind Nachfahrinnen von König Frederik VIII. Mit Gräfin Jytte Krag-Juel-Vind-Frijs verliert sie nun eine weitere Vertraute.

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Getty Images Gala-Dinner in Kopenhagen: Margrethe II. und Harald V. feiern 40 Jahre Thronjubiläum von Margrethe II.

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Getty Images Königin Margrethe am 4. Mai 2025