Brooklyn und Nicola erstmals nach Presleys Tod gesichtet

Nicola (31) und Brooklyn Peltz-Beckham (27) haben sich am heutigen Sonntag erstmals wieder in der Öffentlichkeit gezeigt – genau eine Woche nach dem Tod ihres engen Freundes Presley Gerber (†27). Wie Fotos zeigen, die unter anderem Daily Mail vorliegen, war das Paar gemeinsam mit der Schauspielerin Colleen Camp am Brentwood Country Mart in Los Angeles unterwegs. Von guter Laune war dabei allerdings nichts zu spüren: Die Schauspielerin und ihr Mann wirkten ernst und niedergeschlagen. Nicola hakte sich bei Colleen unter, während Brooklyn sich mit Mütze und Sonnenbrille möglichst unauffällig hielt.

Bereits am Tag nach Presleys Ableben hatten Nicola und Brooklyn auf Instagram öffentlich Abschied genommen. Der Spross von Victoria (52) und David Beckham (51) veröffentlichte ein gemeinsames Foto und schrieb dazu: "Mein Herz ist gebrochen. Presley, du warst der freundlichste Mensch, und wir werden dich so sehr vermissen. Wir lieben dich." Auch seine Frau meldete sich und brachte ihre Trauer zum Ausdruck: "Ich bin wirklich am Boden zerstört. Presley war ein helles Licht in dieser Welt, er hatte das freundlichste Herz. Ich bin so dankbar, dass er Teil meines Lebens war."

Presley war am 20. September im Alter von 27 Jahren in einer Entzugseinrichtung in Santa Monica gestorben. Die genaue Todesursache des Sohnes von Cindy Crawford (60) und Rande Gerber (64) ist bislang nicht geklärt. Eine Autopsie wurde laut TMZ zwar durchgeführt, der Gerichtsmediziner warte aber noch auf weitere Untersuchungsergebnisse und den toxikologischen Bericht. Im Notruf aus der Einrichtung sprach man zunächst von einem Herzstillstand und kurz darauf einer möglichen Überdosis – bestätigt ist diese als Todesursache jedoch nicht.

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Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz auf dem Deauville American Film Festival 2026 in Deauville, Frankreich

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Getty Images Presley Walker Gerber, Januar 2026

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