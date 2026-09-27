Ralph Siegel will mit Dschinghis Khan beim ESC 2027 antreten

Ralph Siegel (80) hat trotz schwerer gesundheitlicher Monate offenbar nichts von seinem Ehrgeiz verloren: Der Komponist möchte 2027 noch einmal beim Eurovision Song Contest für Deutschland antreten – und zwar gemeinsam mit der Gruppe Dschinghis Khan. Im Gespräch mit Bunte verriet Ralph, dass er den eigens für die Musikformation geschriebenen Titel bereits für die deutsche Vorentscheidung eingereicht hat. Nun hofft der Musiker darauf, mit der Gruppe einen der begehrten Startplätze im Auswahlverfahren zu ergattern und im besten Fall danach auf der großen ESC-Bühne zu stehen. Einen Sieg stellt er dabei gar nicht in den Vordergrund. "Ich wünsche mir einfach nur, in der Vorentscheidung dabei zu sein", erklärte er gegenüber dem Magazin und ergänzte: "Das wäre die größte Freude in meinem Alter." Ob Ralph und Dschinghis Khan tatsächlich die Chance auf ein gemeinsames ESC-Comeback bekommen, steht derzeit noch nicht fest.

Von der Qualität seiner Komposition zeigt sich der Musiker überzeugt. "Es ist eine der besten Nummern, die ich in meinem Leben geschrieben habe", schwärmte er im Interview. Schon Anfang August hatte Ralph gegenüber dem Münchner Merkur von der besonderen Entstehungsgeschichte berichtet. Die Melodie für das neue Dschinghis-Khan-Lied soll ihm laut eigener Aussage ausgerechnet während seines künstlichen Komas eingefallen sein. "Ich habe aus dem Koma ein fantastisches Lied mitgebracht. Es ist in meinem Kopf und ich weiß schon jetzt: Es ist unschlagbar", sagte er damals. Dass ausgerechnet Dschinghis Khan den Titel singen soll, ist kein Zufall. Die Gruppe trat bereits 1979 mit ihrem gleichnamigen Hit "Dschinghis Khan" für Deutschland beim ESC an und landete damals auf dem vierten Platz.

Hinter Ralph liegen mehrere gesundheitlich belastende Monate. Nachdem er aus dem künstlichen Koma erwacht war, absolvierte er zunächst eine Reha am Tegernsee. Im Anschluss folgte ein weiterer Klinikaufenthalt. Nach eigenen Angaben kam Ralph innerhalb von nur drei Monaten insgesamt siebenmal ins Krankenhaus. Seit dem 24. September ist er nun wieder in seinen eigenen vier Wänden – und darüber sichtlich erleichtert. "Ich will hier auch nicht mehr weg", zitierte ihn Schlagerpuls. Nach den vielen Klinikaufenthalten hofft Ralph nun auf eine stabile Phase ohne weitere gesundheitliche Rückschläge. Gleichzeitig verfolgt er seine musikalischen Pläne für 2027 weiter. Mit dem bereits eingereichten Beitrag möchte er zunächst einen Platz in der deutschen Vorentscheidung erhalten. Gelingt das, würden Ralph und Dschinghis Khan dort um das Ticket für den Eurovision Song Contest kämpfen.

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Getty Images Ralph Siegel, Musikproduzent

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Imago Dschingis Khan mit Wolfgang Heichel, Henriette Strobel, Edina Pop und einem Gasttänzer bei Inka Bause Live in der Erdgasarena Riesa

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Getty Images Ralph Siegel, 2022 in Duisburg

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