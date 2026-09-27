Pilates und Promiklub: So baut Herzogin Meghan Stress ab

Herzogin Meghan (45) hat nach ihrem Umzug allem Anschein nach eine neue Methode gefunden, um den Kopf freizubekommen. Wie The Sun berichtet, besucht die Ehefrau von Prinz Harry (42) seit einigen Wochen regelmäßig Kurse für Reformer-Pilates. Dafür verschlägt es sie zum exklusiven Privatklub Soho Farmhouse in Oxfordshire. Im sogenannten Wellness Barn trainiert die frühere Schauspielerin auf einem verschiebbaren, bettähnlichen Gerät den gesamten Körper. Die Einheiten nutzt sie aber nicht nur, um fit zu bleiben. Eine Quelle beschreibt das Ganze folgendermaßen: "Meghan liebt Reformer-Pilates über alles. Es ist eine großartige Möglichkeit für sie, abzuschalten und zugleich neue Freunde in der Gegend zu finden."

Die Herzogin soll sich mittlerweile als Stammgast etabliert haben. "Meghan ist zu einer regelmäßigen Teilnehmerin der Kurse im Wellness Barn geworden und sie ist gesprächig und höflich", behauptet der Insider. Trotz der prominenten Mitschülerin bleibe die Stimmung entspannt: "Alle in den Kursen lassen ihr ihren Freiraum. Es ist eine sehr ruhige Umgebung und niemand möchte ihren Frieden stören." Reformer-Pilates soll neben Kraft und Haltung die mentale Verfassung verbessern, Stress reduzieren und den Kopf schärfen. Für den Spaß muss Prinz Harrys Frau aber tief in die Tasche greifen: Eine Mitgliedschaft kostet umgerechnet über 5.200 Euro pro Jahr. Die Membership öffnet die Türen zu mehr als 50 Klubs weltweit.

Nach der Aufregung um ihre angeblich geleakte Handynummer dürfte Meghan Entspannung mehr denn je gebrauchen. Vor zwei Wochen hatte die Daily Mail berichtet, dass die Herzogin kurz vor dem ersten Schultag von Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) einer WhatsApp-Klassengruppe namens "Year 3" beigetreten sein soll. Doch ausgerechnet dort sollen vertrauliche Infos weitergegeben worden sein. Im Netz soll danach sogar ein Screenshot mit ihrer privaten Telefonnummer und einer Vorstellungsnachricht kursiert sein. In dieser bedankt sie sich für den freundlichen Empfang und schreibt, dass sie sich freue, Teil der Schulgemeinschaft zu werden.

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Getty Images Herzogin Meghan bei einem Termin in Sydney

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Getty Images Herzogin Meghan bei ihrer Rede in Genf

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Getty Images Herzogin Meghan beim Scar Tree Walk in Melbourne während der Australienreise mit Prince Harry