Kein Liebes-Comeback: Pinar Sevims Ex hat eine neue Freundin

Pinar Sevim hat die Hoffnung auf ein Liebes-Comeback mit Ex-Partner David wohl endgültig begraben: In der Nacht auf den 1. Januar zeigte David in seiner Instagram-Story eine Frau an seiner Seite, bei der es sich offensichtlich nicht um die Reality-Bekanntheit handelt. Der Schnappschuss, aufgenommen offenbar in gemütlicher Zweisamkeit, lässt keinen Zweifel an der Botschaft. David schaut einer Brünette tief in die Augen, die beiden wirken vertraut. Unterlegt ist das Bild mit dem Song "Bis zum Mond und zurück" von CIVO und Maxe. Die Textzeile "Wenn ich sag: 'Ich lieb dich bis zum Mond und zurück', dann mein ich bis zum Ende meines Lebens damit" setzt den Ton.

Pinar hatte ihre Trennung von David vor wenigen Monaten öffentlich gemacht, gleichzeitig jedoch offengelassen, wohin die Reise führen könnte. Anfang Dezember erklärte sie in einem Interview mit Promiflash, dass ein Comeback zunächst nicht geplant sei, es aber keine endgültigen Türen gebe. Nun liefert David selbst ein Update – ohne Worte, aber mit viel Symbolik. Dass er die Story mit einem Liebessong unterlegt, deutet auf klare Gefühle hin. Wer die Frau ist, bleibt zunächst offen, doch der intime Moment spricht Bände und lässt vermuten, dass David wieder vergeben ist.

Nach dem Beziehungs-Aus hatten Pinar und David zunächst Kontakt gehalten. Kleine Gesten und der respektvolle Umgang nach der Trennung zeigten, dass zwischen der Reality-TV-Darstellerin und ihrem Ex nicht alles abrupt endete. Pinar hat in der Vergangenheit betont, dass ihr ein ruhiger Ton im Umgang miteinander wichtig ist. Abseits der Kameras gilt sie als jemand, der Nähe zu Freunden und Familie sucht und seinen Kreis schützt. Dass David nun scheinbar einen neuen Abschnitt beginnt, markiert auch für Pinar einen Abschluss mit der gemeinsamen Vergangenheit.

Imago Pinar Sevim bei Katy s X-Mas Wonderland 2025 in der Wolkenburg Köln

Imago Pinar Sevim beim Weihnachts-Event von Kate Merlan in Köln, Dezember 2025

RTLZWEI Pinar Sevim: Teilnehmerin bei "Der Promihof"

