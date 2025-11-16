Lili Reinhart schwärmt von ihrer Beziehung mit Jack Martin

Lili Reinhart (29) gewährt seltene Einblicke in ihre Beziehung mit Jack Martin. Seitdem die Riverdale-Darstellerin im April 2023 erstmals turtelnd mit dem Social-Media-Star in Los Angeles gesehen wurde, halten die beiden ihre Liebe weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch im Interview mit dem Magazin Marie Claire zeigt sich die Schauspielerin ungewöhnlich offen: "Ich bin gerade in meiner Lover-Girl-Phase", erklärt sie und lässt keinen Zweifel daran, wie verliebt sie in ihren Jack ist. Besonders die Distanz zu ihrem Partner setze ihr manchmal zu. "Es ist unglaublich schwer für mich, von der Person, die ich liebe, getrennt zu sein", gesteht sie.

Neben romantischen Details sprach die Schauspielerin aber auch über ihre berufliche Entwicklung. Sie betont, dass sie "Riverdale" viel zu verdanken habe und dem Format keinesfalls abgeneigt gegenübersteht: "Es ist mir nicht peinlich", sagt Lili. "Ich bin nicht blind dafür, dass ich wegen Riverdale dort stehe, wo ich heute bin." Doch für sie gehe es auch darum, sich weiterzuentwickeln und dabei ihren eigenen Weg zu finden. Lili ist überzeugt, dass ihre besten Auftritte noch vor ihr liegen. Gleichzeitig macht sie klar, dass sie ihr Leben nicht ausschließlich ihrer Karriere widmen möchte.

Privat gibt sich die Schauspielerin bodenständig und beschreibt sich selbst als eine eher häusliche Frau. "Ich liebe es, zu Hause zu sein und mit meinem Partner und meinem Hund auf der Couch zu sitzen – nichts macht mich glücklicher als genau das", schildert sie im Gespräch. Mit ihrem offenen Bekenntnis zur Liebe und zu den kleinen Freuden des Alltags scheint Lili tatsächlich in ihrer ganz persönlichen "Lover-Girl-Phase" angekommen zu sein.

Instagram / lilireinhart Jack Martin und Lili Reinhart, Schauspielerpaar

ActionPress / Backgrid Jack Martin und Lili Reinhart, September 2025

Getty Images Der "Riverdale"-Cast 2018