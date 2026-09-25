Steckt Tom Cruise hinter Taylors neuem Song "Patient Zero"?

Am 25. September 2026 veröffentlicht Taylor Swift (36) ihre neue Single "Patient Zero", die sie drei Tage zuvor auf Instagram angekündigt hatte. Worum es in dem Song geht, hält die Sängerin bislang geheim. Bei ihren Fans sorgt die Ungewissheit prompt für Spekulationen: Unter den Swifties macht bereits die Theorie die Runde, dass Tom Cruise (64) Taylor zu dem Track inspiriert haben könnte. Als Auslöser gilt die jüngste Begegnung der beiden bei einem Spiel der Kansas City Chiefs am 14. September 2026, die im Netz eifrig zerlegt und gedeutet wird. Manche Fans gehen sogar noch einen Schritt weiter und vermuten eine Verbindung zu Toms neuem Film "Digger", der im Oktober 2026 in die Kinos kommen soll. Bestätigt wurde bislang jedoch keine dieser Vermutungen, wie Hollywood Life berichtet. Weder eine Zusammenarbeit zwischen Taylor Swift und Tom Cruise noch ein Zusammenhang des Songs mit dem Schauspieler oder seinem Film sind offiziell bekannt. Das Musikvideo zu "Patient Zero" soll am 27. September 2026 im Rahmen der MTV Video Music Awards erstmals gezeigt werden.

Tom selbst wurde bei der Londoner Premiere von "Digger" am 22. September 2026 auf eine mögliche Kooperation mit der Musikerin angesprochen – bestätigen wollte er sie jedoch nicht. Stattdessen geriet der Schauspieler ins Schwärmen über ihr Talent. "Sie ist absolut brillant. Sie ist eine brillante Autorin", zitierte ihn BuzzFeed UK. Und weiter: "Wenn sie sich jemals dazu entschließen würde, Regie zu führen, könnte sie Spielfilme inszenieren." Eine konkrete Antwort auf die Frage nach einem möglichen gemeinsamen Projekt gab es von Cruise nicht. Auch Taylor Swift verriet bei der Ankündigung auf Instagram zunächst nichts über die Bedeutung oder den Inhalt ihres neuen Songs. Sie schrieb lediglich, dass sie schon ungeduldig darauf gewartet habe, die Neuigkeit endlich mit ihren Fans teilen zu können. Anschließend war "Patient Zero" für 24 Stunden exklusiv über ihre Website vorbestellbar.

Dass viele Fans an einen Filmsong denken, kommt nicht von ungefähr: Erst kürzlich steuerte die Musikerin mit "I Knew It, I Knew You" einen Titel zu "Toy Story 5" bei. Ob "Patient Zero" hingegen zu einem neuen Album gehört, ist bislang offen – eine weitere Platte hat die Sängerin nicht angekündigt. Ein Hinweis auf ihrer Website deutet derweil eher auf eine Verbindung zu ihrem bisherigen musikalischen Schaffen hin: Die Verkaufsseite der Single trägt das Logo ihres 2025 veröffentlichten Albums "The Life of a Showgirl". Auch bei der Ankündigung selbst ließ Taylor Raum für Spekulationen. So machte sie auf den neuen Track aufmerksam, indem sie in Songzeilen ihres vorherigen Albums die Buchstaben "O" durch Nullen ersetzte. Für ihre Fans dürfte damit auch nach dem Release reichlich Raum für eigene Theorien und Interpretationen bleiben.

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Imago Taylor Swift bei der Time 100 Gala, Februar 2026

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Getty Images Donna Kelce, Taylor Swift und Tom Cruise im Arrowhead Stadium in Kansas City

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Getty Images Taylor Swift beim Z100 iHeartRadio Jingle Ball 2019 im Madison Square Garden in New York