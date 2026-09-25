Sombr verrät Taylor Swifts umstrittenen Rat gegen Hass

Der Musiker Sombr, geboren als Shane Michael Boose, hat einen ganz besonderen Ratgeber an seiner Seite: Taylor Swift (36). In einem neuen Coverinterview mit Elle plauderte der Sänger jetzt aus, welchen Tipp ihm seine Kollegin zum Umgang mit Hasskommentaren im Netz gegeben hat. Demnach erklärte ihm die Popikone, dass anhaltende negative Kommentare ein Zeichen dafür sein könnten, dass man sich gerade auf dem Höhepunkt seiner Karriere befinde. Bleibe der Hass dagegen aus, sei womöglich auch der große Erfolg vorüber. Im Netz kommt diese Denkweise allerdings nicht überall gut an. Auf X hagelte es Kritik an Taylors Haltung – einige Nutzer werfen der Sängerin vor, kleinlich und kritikfeindlich zu sein. Vor allem die Gleichsetzung von pauschalem Hass und berechtigter Kritik stößt vielen sauer auf. "Das ist ein schrecklicher Rat. Die Leute verwechseln 'Hass' mit Kritik. Nicht in der Lage und nicht bereit zu sein, Kritik anzunehmen, führt nur zu einem Qualitätsverlust", schrieb ein User auf der Plattform.

Für Sombr hingegen war Taylors Einschätzung eine echte Erkenntnis. "Wenn diese Hasskommentare verschwinden, bist du vielleicht nicht mehr auf deinem Höhepunkt. Ich denke, es ist ein Privileg, sie zu bekommen und darüberzustehen", zitiert ihn das Magazin. Und weiter: "Seit sie mir diesen Rat gegeben hat, hat sich meine Perspektive wirklich verändert, und das hat mir geholfen." Es sei einer der besten Ratschläge, die er je bekommen habe. Doch es gab weitere Kritik an dieser Sichtweise: Ein User schrieb, die Botschaft "Hater zu haben ist gesund" sei keine gute Haltung, die man einem jüngeren Künstler vermitteln sollte. Andere verteidigten den Gedanken dahinter als Aufforderung, sich nicht über Dinge zu stressen, die man ohnehin nicht kontrollieren kann. Taylor selbst hat sich zu dem Gespräch bislang nicht geäußert. Mit öffentlicher Kritik kennt sie sich jedoch bestens aus und verarbeitete diese 2017 unter anderem auf ihrem Album "Reputation".

Taylor und Sombr haben schon seit Längerem einen guten Draht zueinander. Erst im Juni wählte die Sängerin den Newcomer persönlich dafür aus, sie bei der Aufnahmezeremonie der Songwriters Hall of Fame zu ehren. Er performte dort zwei seiner Lieblingssongs aus ihrer Feder: "Cardigan" und "Dear John". Die Musikerin nannte ihn bei der Gelegenheit "die Zukunft", schwärmte von seinem außergewöhnlichen Songwriting und kündigte an, er werde garantiert ganz oben in ihrem diesjährigen Spotify Wrapped landen. Sombr erfuhr im vergangenen Jahr am eigenen Leib, wie sich extrem kritische Kommentare anfühlen, von denen immer wieder einige unter die Gürtellinie gehen: 2025 hatte die TikTok-Creatorin Meg ihm unangemessenes und "vulgäres" Verhalten vor jungen Konzertbesuchern vorgeworfen, seine Gegenwehr verschärfte die Reaktionen zusätzlich. Gegenüber Elle blickte er nun selbstkritisch zurück und betonte, eine öffentliche Verteidigung mache alles "nur noch schlimmer".

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Taylor Swift und Sombr

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Getty Images sombr mit zwei Auszeichnungen bei den American Music Awards im MGM Grand Garden Arena, Las Vegas

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Getty Images Taylor Swift bei der Songwriters Hall of Fame Induction Ceremony 2026 in New York

Getty Images Sombr bei den MTV Video Music Awards 2025 in der UBS Arena in Elmont, New York