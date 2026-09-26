Tom Cruise möchte Film mit Regisseurin Taylor Swift drehen

Bei der Londoner Premiere seines neuen Films "Digger" hat Tom Cruise (64) eine überraschende Ankündigung gemacht: Er würde gerne mit Taylor Swift (36) zusammenarbeiten – und zwar nicht vor, sondern hinter der Kamera. Im Gespräch mit BuzzFeed UK schwärmte der Hollywoodstar von der Vielseitigkeit der Sängerin und erklärte, sie habe längst bewiesen, dass sie mehr könne, als nur Musik zu machen. Da Taylor ihre Musikvideos seit Jahren selbst inszeniert, sei für ihn klar, dass ihr auch ein abendfüllender Spielfilm zuzutrauen sei. Direkt richtete er seine Einladung an die Sängerin: "Ich mache Filme, weißt du, lass uns einen Film machen. Ich finde, sie ist bei allem, was sie tut, unglaublich talentiert. Sie ist absolut brillant. Sie ist eine brillante Autorin." Konkrete Pläne für ein gemeinsames Projekt nannte er bislang nicht.

Dass Taylor tatsächlich das Zeug zur Regisseurin hat, ist längst keine reine Vermutung mehr. Erfahrung sammelte sie zuvor mit dem Kurzfilm zu ihrem Song "All Too Well" sowie mit dem Musikvideo zu "The Man", wofür sie auch den MTV-Award für die beste Regie erhielt. Aktuell darf sie sich über den neu geschaffenen MTV VMA Artist Director Honors freuen. "Wenn sie sich jemals entscheiden würde, Regie zu führen, könnte sie bei Spielfilmen Regie führen. Ich weiß, dass sie ihre Videos macht, und sie macht das wunderschön", erklärte Tom gegenüber BuzzFeed UK weiter. Zudem hob er ihren Humor hervor und berichtete, dass sich beide bei einem gemeinsamen Stadionbesuch nicht nur über Football, sondern auch über Musik und Filme ausgetauscht hätten. In der Woche zuvor waren sie gemeinsam im Arrowhead Stadium in Kansas City gesichtet worden, wo die Chiefs auf die Broncos trafen.

Wie turbulent der Footballabend tatsächlich ablief, schilderte Tom kurz darauf bei Jimmy Fallon (52) in "The Tonight Show". Sein letzter Stadionbesuch habe vor der Corona-Pandemie gelegen, entsprechend ahnungslos sei er gewesen. "Sie hat mich in Football unterrichtet ... Im Ernst", erzählte er dem Moderator. Taylor habe ihm anvertraut, dass sie selbst vor ihrer Beziehung mit Travis Kelce (36) so gut wie nichts über den Sport gewusst habe – erst ihr heutiger Ehemann habe ihr mit Engelsgeduld die Regeln beigebracht. Mittlerweile kenne sie sich laut Tom aber bestens aus. Es ist nicht die erste gemeinsame Begegnung der beiden: Bereits im Juli zählte der Schauspieler zu den prominenten Gästen der Hochzeit von Taylor und Travis in New York. Über das frisch vermählte Paar sagte er in der Show: "Sie sind ein wunderschönes Paar und jeder für sich auf seine Weise magisch."

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Tom Cruise und Taylor Swift

Anzeige Anzeige

Getty Images Donna Kelce, Taylor Swift und Tom Cruise im Arrowhead Stadium in Kansas City

Anzeige Anzeige

Imago Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open 2024 im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens