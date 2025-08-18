"Teen Mom"-Stars Mackenzie und Ryan Edwards sind geschieden

Ryan Edwards und Mackenzie Edwards sind offiziell geschieden! Am 15. August besiegelte das Gericht das Ende ihrer Ehe und setzte damit einen Schlussstrich unter ihren langen und konfliktreichen Scheidungsprozess. Ein Mitarbeiter des Gerichts bestätigte dies gegenüber The Sun. Mackenzie hatte bereits im Februar 2023 die Scheidung eingereicht, doch die Verfahren zogen sich über Monate hin. Trotz der angespannten Beziehung zwischen den Ex-Partnern waren sie beide bei der Anhörung anwesend. Eine einstweilige Verfügung zwischen dem einstigen Paar bleibt weiterhin bestehen.

Die turbulente Trennung war nicht nur für die einstigen Teen Mom-Stars belastend, sondern sorgte auch für Spannungen zwischen Mackenzie und Ryans Verlobter Amanda Conner. Die beiden Frauen gerieten immer wieder öffentlich aneinander. Amanda, die ebenfalls die Mutter von Ryans jüngstem Kind ist, konnte ihr Glück über die endgültige Scheidung nicht verbergen. Kurz nach dem Gerichtstermin teilte sie in einem inzwischen gelöschten Instagram-Beitrag ihre Freude und erklärte: "Heute ist ein Tag zum Feiern." Die Verlobung des Realitystars mit Amanda war bereits Anfang des Jahres bekannt geworden, doch bisher standen rechtliche Hindernisse einer Hochzeit im Weg.

Die lange Dauer des Scheidungsverfahrens lag nicht nur an Uneinigkeiten vor Gericht. Wie die britische Zeitung im Frühjahr 2024 bekannt machte, wurde das Verfahren zeitweise aufgrund von Inaktivität eingestellt. "Es gab nie eine endgültige Entscheidung in diesem Fall. Er lag über 270 Tage lang, ohne dass etwas eingereicht wurde, sodass er wegen Verfahrensmängeln abgewiesen wurde", stellte eine Quelle damals klar.

Instagram / mackedwards95 Mackenzie und Ryan Edwards im Juli 2022

Instagram / rcedwards85 Ryan Edwards und Amanda Connor im September 2024

Instagram / mackedwards95 Mackenzie und Ryan Edwards im Juli 2021