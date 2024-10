"Teen Mom"-Ryan und seine Amanda enthüllen Babygeschlecht

Erst kürzlich wurden überraschende Neuigkeiten aus der Teen Mom-Welt bekannt: Ryan Edwards und seine Partnerin Amanda Connor freuen sich auf gemeinsamen Nachwuchs. Bisher war nicht bekannt, ob das Paar ein Mädchen oder einen Jungen erwartet – im Gespräch mit Us Weekly lüften die beiden das Geheimnis jetzt aber. "Wir bekommen ein kleines Mädchen und ich bin sehr aufgeregt und stolz darauf", verrät die Liebste des Reality-TV-Stars, bevor dieser hinzufügt: "Ich bin sehr begeistert. Ich wollte ein Mädchen."

Darüber hinaus offenbart die werdende Mama, dass sie und Ryan hoffen, dass ihre Tochter respektvoll und ehrlich werden wird. "Ehrlichkeit ist eines meiner größten Anliegen, ehrlich darüber zu sein, wer man ist, wer ich und Ryan sind", erklärt Amanda und fügt hinzu: "Ich will nicht, dass unser Kind etwas durchmacht, was wir durchmachen mussten. Ich möchte einfach, dass sie der Welt gegenüber sehr offen ist, aber in bestimmten Dingen einen starken Willen hat."

Der 36-Jährige erlangte Bekanntheit durch die MTV-Realityshow "16 and Pregnant". Gemeinsam mit Maci Bookout (33) bekam er damals im jungen Alter seinen Sohn Bentley – das Liebesglück des einstigen Paares hielt jedoch nicht lange. Bei "Teen Mom" begleiteten Kameras dann die Höhen und Tiefen ihres Co-Parentings, ebenso wie Ryans Leben mit Noch-Ehefrau Mackenzie Edwards, mit der er ebenfalls zwei Kinder, Jagger und Stella, hat. Gleichzeitig beleuchtete die Serie aber auch seine Drogenprobleme und mehrere seiner Verhaftungen. Mittlerweile scheint er sein Leben aber wieder unter Kontrolle zu haben – und freut sich nun auf sein Töchterchen.

Instagram / rcedwards85 "Teen Mom"-Star Ryan Edwards und seine Freundin Amanda Connor, Juli 2024

Instagram / macideshanebookout Maci Bookout mit ihrem Sohn Bentley, Juni 2023

