Amélie Hoeferle schnappt sich "Fake Skating"-Hauptrolle

Für Amélie Hoeferle (24) geht es auf der Karriereleiter weiter nach oben: Die Schauspielerin hat sich eine der Hauptrollen in der geplanten Verfilmung von Lynn Painters Bestseller "Fake Skating" gesichert. Wie Deadline berichtet, spielt sie Dani, während Graham Campbell als Alec ihr Gegenüber übernimmt. Sony Pictures bringt die Highschoolromanze gemeinsam mit Will Glucks Produktionsfirma Olive Bridge Entertainment auf die Leinwand. Josh Boone führt Regie. In Deutschland soll der Film am 15. Juli 2027 in die Kinos kommen, in den USA ist der Start für den 16. Juli angesetzt. Im Mittelpunkt stehen Dani und Alec, die als Kinder eng befreundet waren und sich Jahre später in ihrer hockeybegeisterten Heimatstadt wiederbegegnen. Nach einem zunächst frostigen Wiedersehen führt eine Reihe unerwarteter Umstände dazu, dass die beiden vortäuschen, ein Paar zu sein. Ausgerechnet das gespielte Liebesverhältnis bringt die einstigen Freunde schließlich wieder näher zusammen.

Die Handlung setzt in Danis letztem Highschooljahr ein. Nach der schmerzhaften Trennung ihrer Eltern zieht sie mit ihrer Mutter zurück nach Minnesota und kommt bei ihrem Großvater unter. Insgeheim freut sie sich auf ein Wiedersehen mit dem Jungen, der früher ihr bester Freund und damals eher ein nerdiger Typ war. Doch Alec hat sich inzwischen zum gefeierten Eishockeyspieler entwickelt und genießt die Aufmerksamkeit seiner zahlreichen Verehrerinnen. Dani versucht zunächst, Abstand zu ihrem ehemaligen Vertrauten zu halten, doch als die beiden eine Beziehung vortäuschen, kommen sie sich wieder näher. Dabei kommen auch komplizierte Familiengeheimnisse ans Licht, ebenso wie echte Gefühle und der Grund, weshalb Alec Dani all die Jahre von sich ferngehalten hat. Den ersten Drehbuchentwurf verfasste Josh Boone gemeinsam mit Morgan Lehmann und Victoria Bata. Für die Überarbeitung zeichnen Boone und sein Schreibpartner Nate Lee verantwortlich. Will Gluck und Jacqueline Monetta übernehmen die Produktion, während Autorin Lynn Painter als ausführende Produzentin an Bord ist.

Lynn Painters Roman erschien im September 2025 und fand schnell ein großes Publikum: Laut Deadline wurde die Geschichte inzwischen in 16 Sprachen übersetzt und fast 500.000 Mal als gedrucktes Buch verkauft. Für Amélie Hoeferle ist "Fake Skating" zudem längst nicht die erste größere Produktion. Bekanntheit erlangte sie unter anderem durch die Prime-Video-Serie "Sterling Point", in der sie Ramona spielt, die nach dem Tod ihres Großvaters in ihre frühere Heimat Kanada zurückkehrt und dort auf Annie trifft, von deren Existenz sie zuvor nichts wusste. Amélie ist in München geboren, hat einen deutschen Vater und eine US-amerikanische Mutter und wuchs zweisprachig mit Deutsch und Englisch auf. Zu ihren weiteren Filmprojekten gehören "Eddington" und "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes". Graham Campbell machte unterdessen mit dem Broadway-Stück "Appropriate" an der Seite von Sarah Paulson (51) auf sich aufmerksam und ist außerdem in der Serie "The Shards" zu sehen.

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Getty Images Amélie Hoeferle bei der Weltpremiere von Prime Videos "Sterling Point" in New York

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Getty Images Amélie Hoeferle, Ella Rubin und Megan Park bei der Weltpremiere von Prime Videos "Sterling Point" in New York City

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Getty Images Amélie Hoeferle und Ella Rubin beim 2026 Teen Vogue Fest in Brooklyn, New York