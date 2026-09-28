Josh Hartnett kassiert Kritik wegen seiner "Verity"-Rolle

Kurz vor dem Kinostart von "Verity" am 2. Oktober 2026 muss Josh Hartnett (48) ausgerechnet in den eigenen Reihen Kritik einstecken. Gegenüber Entertainment Weekly verriet der Schauspieler, dass seine zwölfjährige Patentochter mit seiner Besetzung als Jeremy Crawford überhaupt nicht einverstanden war. Die Zwölfjährige ist nämlich großer Fan der Romanvorlage von Colleen Hoover (46) – und hatte offenbar eine ganz andere Vorstellung von der Figur. "Es gibt eine Person, die das Buch gelesen hat und absolut nicht damit einverstanden ist, dass ich Jeremy spiele. Das ist meine Patentochter", erzählte er. Ihr Urteil fiel anschließend wenig schmeichelhaft aus und traf ihn nach eigener Aussage mitten ins Herz: "Du spielst Jeremy? Du bist etwa 100 Jahre alt." Co-Star Anne Hathaway (43) konnte sich einen Scherz darüber nicht verkneifen: Es sei "wahrscheinlich gesund", dass die Patentochter emotional nicht allzu sehr in seine Filmbeteiligung investiert sei.

Auch Annes Familie reagierte auf den Stoff und dessen pikante Passagen. Als ihre Eltern wissen wollten, wann die Premiere stattfinde, riet die Schauspielerin ihnen diesmal davon ab, sie zu begleiten. Dabei verwies Anne auf ihre Erfahrungen rund um ihren Film "Als du mich sahst". Ihr Vater akzeptierte den Hinweis offenbar sofort und ohne Einwände. Zuvor hatte er bereits versucht, die Buchvorlage zu lesen, die Lektüre jedoch abgebrochen. Später wagte er mit dem Hörbuch einen neuen Versuch – doch auch damit kam er nicht bis zum Ende. "Ich musste tatsächlich aufhören, es anzuhören", zitierte Anne ihren Vater gegenüber Entertainment Weekly. Dakota Johnson (36) rechnet derweil nicht mit einer ähnlichen Rückmeldung von ihrer Mutter Melanie Griffith (69). Sie glaubt nicht, dass Melanie den Bestseller überhaupt gelesen hat. Dafür seien mehrere Freunde der Schauspielerin von der Geschichte begeistert. Laut Dakota freuen sie sich sehr darauf, die Verfilmung auf der großen Leinwand zu sehen.

Der Psychothriller "Verity" basiert auf Colleen Hoovers gleichnamigem Bestseller. Anne verkörpert darin die berühmte Autorin Verity Crawford, während Josh ihren Ehemann Jeremy Crawford spielt. Dakota übernimmt die Rolle der jungen Schriftstellerin Lowen Ashleigh. Nach einem mysteriösen Autounfall ist Verity ans Bett gefesselt. Jeremy holt Lowen deshalb auf das abgelegene Familienanwesen, damit sie die erfolgreiche Thrillerreihe seiner Frau fortsetzt. Bei ihrer Arbeit stößt Lowen jedoch auf verstörende Geheimnisse und versucht herauszufinden, was sich im Haus der Crawfords tatsächlich abspielt. Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen Realität und Wahnsinn zunehmend.

Anzeige Anzeige

Imago Anne Hathaway und Josh Hartnett in "Verity", 2026

Anzeige Anzeige

Imago Josh Hartnett und Dakota Johnson bei der UK-Sondervorführung von "Verity" im Curzon Mayfair in London, 24. September 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Colleen Hoover bei der Fan-Vorführung von "Regretting You" in Dallas, Texas, September 2025.