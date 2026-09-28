"Mit Ralf & David abgeschlossen": Cora Schumacher rechnet ab

Cora Schumacher (49) hat sich zu den schwierigsten Kapiteln ihres Lebens geäußert – und dabei mit ihrer Vergangenheit abgerechnet. Im Bild-Podcast "MayWay" sprach sie über ihre gescheiterte Ehe mit Ralf Schumacher (51) und über das Verhältnis zu ihrem Sohn David Schumacher (24). Auf die Frage, ob sie die Hochzeit mit dem früheren Formel-1-Piloten bereue, antwortete sie ohne Umschweife: "Ja. Ich bereue es, dass ich ihn geheiratet habe," zitiert die Gala aus dem Podcast. Als Grund führte sie in dem Podcast ihre eigene Entwicklung während der gemeinsamen Jahre an: "Ich habe realisiert, dass ich mich in dieser Ehe selbst ein Stück weit verloren habe." Besonders schwer fiel ihr das Thema David – und auch hier fand sie am Ende einen eindeutigen Satz: "Ich habe mit Ralf und David abgeschlossen."

Cora und Ralf waren von 2001 bis 2015 verheiratet, ihr gemeinsamer Sohn David ist mittlerweile 24 Jahre alt. Anfang 2026 gab er in Salzburg seiner Partnerin Vivien Keszthelyi (25) das Jawort – seine Mutter war bei der Trauung nicht dabei. Von der Hochzeit habe sie nach eigener Aussage erst über die Medien erfahren. Auch über die Schwangerschaft des Paares sei Cora nicht persönlich informiert worden. David und Vivien machten im August öffentlich, dass sie Nachwuchs erwarten. Mehr als zehn Jahre nach der Scheidung trägt Cora weiterhin den Nachnamen Schumacher. Emotionale Gründe steckten dahinter allerdings nicht. Ralf habe bei der Hochzeit darauf bestanden, dass sie seinen Namen annehme. Nach der Trennung habe er wiederum verlangt, dass sie ihn ablege. Dieser Forderung kam die Reality-TV-Bekanntheit bewusst nicht nach. "Ich habe das aus Trotz nicht getan. Außerdem trägt unser Sohn diesen Namen", erklärt Cora ihre Entscheidung im Podcast.

Für zusätzlichen Gesprächsstoff hatte 2024 Ralfs Coming-out gesorgt: Der Ex-Rennfahrer machte damals öffentlich, dass er einen Mann liebt. Die Ehe mit Cora war zu diesem Zeitpunkt längst Geschichte – dennoch brachte die Nachricht sie dazu, die gemeinsamen Jahre und deren Aufrichtigkeit noch einmal neu zu betrachten. Auf eine gemeinsame Version der Vergangenheit will sie sich dabei gar nicht erst festlegen: "Ralf hat seine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit." Schon nach Davids Hochzeit im März 2026 hatte das Model betont, dass die Entfernung innerhalb der Familie sie vor allem traurig mache. Ihre Tränen bei "MayWay" zeigen nun erneut, wie sehr sie das fehlende Verhältnis zu ihrem Sohn beschäftigt. Weitere Details zu den Ursachen des Zerwürfnisses nannte Cora nicht.

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Imago Cora Schumacher im September 2024 in Hamburg

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Getty Images Ralf und Cora Schumacher im Dezember 2007

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Instagram / davidschumacher_official David Schumacher, Rennfahrer