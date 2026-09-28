Spott über ihr Aussehen: Apple Martin bereut Lippenfiller

Apple Martin sorgt derzeit für reichlich Gesprächsstoff – allerdings nicht wegen eines neuen Jobs, sondern wegen ihrer Lippen. Aktuelle Aufnahmen der 22-Jährigen haben eine hitzige Beauty-Debatte ausgelöst. Auf Instagram machen sich zahlreiche Nutzer über Form und Größe ihres Mundes lustig. "Was hat sie getan, damit ihre Lippen so aussehen?!", wunderte sich ein User. Ein anderer mutmaßte schlicht: "Offensichtlich ist etwas schiefgegangen..." Die Tochter von Gwyneth Paltrow (54) und Coldplay-Frontmann Chris Martin (49) schweigt dazu allerdings nicht. Gegenüber Vogue bestätigte die Promi-Tochter, dass sie tatsächlich einmal Lippenfiller ausprobiert hat: "Ich gebe es zu: Ich habe Lippenfiller machen lassen."

Besonders glücklich scheint sie mit dem Ergebnis aber nicht gewesen zu sein – im Gegenteil: Sie bereut den Eingriff mittlerweile. Die Lippen seien deutlich voluminöser geworden, als sie es sich eigentlich vorgestellt hatte: "Ich finde, sie sind viel zu groß geworden. Alle scheinen zu glauben, dass ich wahnsinnig viel Lippenfiller habe." Statt heute erneut zur Spritze zu greifen, setzt Apple lieber auf Pinsel, Stift und ein bisschen Schummelei: Den Eindruck voller Lippen zaubert sie sich inzwischen ganz einfach mit Make-up ins Gesicht.

Öffentliche Aufmerksamkeit begleitet Apple bereits seit ihrer Kindheit. Als Tochter der Schauspielerin Gwyneth Paltrow und des Musikers Chris Martin wuchs sie im Scheinwerferlicht auf. Inzwischen steht sie selbst vor der Kamera und arbeitet als Model. Dass in ihrer Familie ein gewisses Faible für Beautyexperimente herrscht, ist ebenfalls kein Geheimnis. Ihre Mutter gilt als Fan ungewöhnlicher Wellnessmethoden. Laut Hänt probierte sie unter anderem Bienenstiche und Infusionen, sowie eine Ozonbehandlung aus.

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Getty Images Apple Martin bei der Premiere von "Marty Supreme" in New York

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Getty Images Apple Martin mit Gwyneth Paltrow und Moses Martin bei der New Yorker Premiere von "Marty Supreme", 16. Dezember 2025

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Getty Images Gwyneth Paltrow, September 2024