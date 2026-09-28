Nach Ehe-Aus sucht Katie Price schon den nächsten Toyboy

Katie Price (48) scheint nach dem Ende ihrer Ehe mit Lee Andrews keine Zeit verlieren zu wollen. Wie ein Insider dem Mirror verriet, ist das Model seit rund zwei Wochen wieder Single – und hält bereits ganz gezielt nach einem deutlich jüngeren Mann Ausschau. "Kate hasst es, Single zu sein – so ist sie einfach gestrickt. Die Sache mit Lee hat sie verletzt, aber anstatt eine Weile allein zu bleiben, ist sie schon wieder auf der Pirsch", erklärt die Quelle. Dabei achte Katie genau auf das Alter des Mannes – er solle nicht wieder älter sein, denn Falten seien für sie "der absolute Abtörner".

Die ehemalige UK-Dschungelcamp-Bewohnerin habe bereits auf ihren Social-Media-Kanälen einige Männer Schlange stehen. "Es gibt immer jemanden, dem Kate Direktnachrichten schickt oder mit dem sie flirtende Nachrichten austauscht", so der Insider. Nichtsdestotrotz ist Katie aktiv auf der Suche. Der Informant ergänzt: "Sie steht mit einigen Realitystars und Fußballern in Kontakt, mit denen sie schon früher Affären hatte – ihr ultimatives Ziel ist es, mit jemand Berühmtem und Jüngerem auszugehen."

Katies Tochter Princess Andre (19) ist von der erneuten Suche ihrer Mutter nach einem neuen Mann allerdings nicht besonders begeistert – zumindest nicht, was ihre Altersbeschränkung betrifft. "Alles, was Princess will, ist, dass ihre Mutter glücklich ist. [...] Aus Liebe zu ihrer Mutter fühlte sie sich gezwungen, einzugreifen und sie davor zu warnen, sich nicht zu schnell auf etwas Neues einzulassen. Sie versuchte außerdem, ihre Mutter dazu zu bringen, nicht nur über das Alter der betreffenden Person nachzudenken, sondern auch darüber, wie gut sie zusammenpassen könnten und was für ein Mensch diese Person ist", gibt der Insider Princess' Absicht zu verstehen.

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Getty Images Bei den National Television Awards 2026 in London

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Getty Images Princess Andre und Katie Price bei den National Television Awards 2026 in der O2 Arena in London

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews und Katie Price, Juni 2026