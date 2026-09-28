Schon bald: Dann startet "Temptation Island VIP" Staffel 7

Das Warten hat bald ein Ende: Am 12. Oktober startet die siebte Staffel von Temptation Island VIP bei RTL+. Das gab RTL nun bekannt. Erneut stellen sich vier prominente Paare dem wohl härtesten Treuetest des deutschen Realityfernsehens. Durch das Beziehungsexperiment auf Kreta führt auch diesmal Janin Ullmann (44). Die Moderatorin begleitet die vergebenen Realitystars, die während der Dreharbeiten getrennt voneinander in zwei Villen leben. Drei der vier Paare hat der Sender bereits bestätigt: Gloria Glumac (34) und Michael Scherer (35), besser bekannt als Micha, wagen sich ebenso auf die Insel wie Tara Tabitha (33) und Dennis Lodi (31). Komplettiert wird die bislang bekannte Runde von Chika Ojiudo-Ambrose und Carina Nagel. Wer das vierte Paar bildet, hält RTL dagegen weiterhin geheim. Die Namen sollen erst zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt werden.

Unbekannt sind die Teilnehmer dem Publikum allesamt nicht. Gloria und Micha kennt man unter anderem aus Das Sommerhaus der Stars. Tara und Dennis wurden bei den Reality Awards zur "Lovestory des Jahres" gekürt. Chika und Carina standen bereits gemeinsam für #CoupleChallenge vor der Kamera. Das Prinzip von "Temptation Island VIP" bleibt auch in der neuen Staffel unverändert: Die Paare leben getrennt voneinander mit attraktiven Singles zusammen und müssen herausfinden, ob ihre Beziehung den zahlreichen Versuchungen standhält. Eifersucht und aufwühlende Bilder vom jeweiligen Partner sorgen dabei zusätzlich für Zündstoff. Produziert wird die neue Staffel von Banijay Productions Germany im Auftrag von RTL+.

Eine Besonderheit gibt es in der siebten Staffel dennoch: Mit Chika und Carina nimmt erstmals ein queeres Paar in der Geschichte von "Temptation Island VIP" teil. Dass die beiden bei dem Format dabei sind, war bereits im Mai von RTL bekannt gegeben worden. Mit dem nun veröffentlichten Starttermin steht fest, ab wann ihr Treuetest tatsächlich zu sehen sein wird. Für Chika und Carina ist es nach "#CoupleChallenge" bereits das zweite gemeinsame Reality-TV-Abenteuer. Dieses Mal geht es jedoch nicht um sportliche Herausforderungen, sondern um ihre Liebesbeziehung. Wie die anderen Kandidaten müssen auch sie die Zeit auf der griechischen Insel getrennt voneinander verbringen und sich den Verführungskünsten der Singles stellen.

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RTL Der "Temptation V.I.P."-Cast 2026

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RTL Janin Ullmann, Moderatorin von "Temptation Island V.I.P."

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Imago Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose bei der Kino-Preview von "Kampf der RealityAllstars" in Köln