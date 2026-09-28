Stephen Graham spricht über Suizidversuch mit Anfang 20

Stephen Graham gewährt einen Einblick in einen sehr schwierigen Moment seines Lebens: Der Schauspieler berichtet von einem Suizidversuch, den er in seinen 20ern unternahm. In einem Interview mit The Times erzählt er, dass er zu dieser Zeit in eine schwere Depression gerutscht war. Für die Schauspielerei war er aus seiner Heimatstadt Kirkby nach London gezogen, gleichzeitig hatten ihn mehrere Schicksalsschläge in der Familie mitgenommen. Seine Mutter hatte eine Fehlgeburt erlitten, kurz darauf starb seine geliebte Großmutter. Seine Gefühle und somit seine Trauer habe er nie richtig zugelassen, sondern alles in sich hineingefressen – bis es letzten Endes zum Suizidversuch kam. Dass er überlebte, verdankt er dem Umstand, dass der Strick riss. "Es war eine höhere Macht, die mich gerettet hat, es war etwas anderes. Ich war ein junger Mann, der ziemlich verloren war", blickt der Schauspieler zurück.

Unterstützung und Hilfe fand er schließlich bei seiner Familie, in psychologischer Beratung und bei Hannah Walters, die zu der Zeit dieselbe Schauspielschule besuchte und später seine Ehefrau wurde. Anfänglich wollte der Brite das Geschehene vor seinem Umfeld geheim halten und zog sich einen hochgeschlossenen Pullover an. Seine Mutter bemerkte die Spuren an seinem Hals – Stephen brach daraufhin zusammen und vertraute sich seinen Eltern an. Seine Familie und die darauffolgende Beratung hätten ihm durch die schwere Zeit geholfen. Auch Hannah wusste damals, was passiert war. In der BBC-Radiosendung "Desert Island Discs" erzählte Stephen: "Hier trat Hannah gewissermaßen richtig in mein Leben. Sie wusste, was passiert war. Sie stand immer in engem Kontakt mit meiner Mutter." Heute achtet der Schauspieler zudem mit täglicher Meditation, Reiki und Sport auf sich. "Es war eine schwierige Zeit, aber ich habe sie überstanden. Ich habe jetzt ein solides Fundament und ein starkes Selbstgefühl", schilderte der "Adolescence"-Darsteller.

Er und seine jetzige Ehefrau wuchsen in der schweren Zeit auch eng zusammen. Doch dass Hannah für ihn die Richtige war, begriff der Filmstar erst, als sie nach Spanien ziehen wollte. Nach einem gemeinsamen Kinobesuch von "Der Soldat James Ryan" und einem Essen gestand er ihr am Bahnhof New Cross seine Liebe und bat sie, zu bleiben. Ihre Antwort: Sie habe fünf Jahre auf dieses Geständnis gewartet. Schon am Tag darauf zogen die beiden zusammen. Bei der gemeinsamen Arbeit an "This Is England" im Jahr 2006 wuchsen sie weiter zusammen. Am 6. Juni 2008 gaben sie sich das Jawort, mittlerweile sind sie Eltern von Tochter Grace und Sohn Alfie. Und auch wenn sich der Schauspieler emotional verletzlich zeigt, hat er erst vor Kurzem bewiesen, dass er beruflich eine kompromisslose Seite hat. Bei einer Podiumsdiskussion der SAG-AFTRA Foundation rechnete er mit einer bestimmten Verhaltensweise seiner Kollegen ab.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Stephen Graham, Schauspieler

Courtesy of Netflix Owen Cooper und Stephen Graham in der Serie "Adolescence"

Getty Images Die "Adolescence"-Produzenten Stephen Graham und Hannah Walters

Wie berührend findet ihr Stephens Offenheit über seine schwere Zeit? Sehr berührend – dass er so offen darüber spricht, kann anderen Mut machen. Respekt dafür, aber solche privaten Erfahrungen darf man auch ganz für sich behalten. Ergebnis anzeigen