Deswegen zerbrach Tarek El Moussas Ehe mit Christina Haack

Nach außen hin schien Tarek El Moussas (45) Leben vor einigen Jahren perfekt: eine junge Familie, ein gut laufendes Unternehmen und eine erfolgreiche TV-Karriere. Hinter den Kulissen sah es jedoch komplett anders aus, wie der Realitystar nun in einem sehr persönlichen Reel auf Instagram schildert. Denn in dieser Zeit kämpfte er mit zwei Krebsdiagnosen und einer schweren Rückenverletzung. Um wieder mehr Energie zu haben, ließ er sich Testosteron spritzen – doch das verschlimmerte seine Lage nur. "Die Dinge wurden schlimmer, und ich verlor den Kontakt zu mir selbst", gesteht Tarek in dem Clip. Nach eigener Aussage entfremdete er sich immer mehr von sich selbst, was auch sein damaliges Familienleben stark belastete. Parallel dazu zerbrach seine Beziehung zu Christina Haack (43), mit der er verheiratet war und die beiden Kinder Taylor und Brayden hat.

Dabei räumt Tarek auch eigene Fehler ein. "Meine Ehe zerbrach, wie viele andere auch", erklärt er. Das Ende der Beziehung habe ihn dazu gebracht, sein eigenes Verhalten kritisch zu betrachten und Verantwortung für seine Taten zu übernehmen. Tarek und Christina machten ihre Trennung im Dezember 2016 nach sieben Ehejahren öffentlich. In der darauffolgenden persönlichen Krise erreichte der TV-Star nach eigener früherer Schilderung einen Tiefpunkt. Schließlich priorisierte er seine Gesundheit und zog in eine Wohneinrichtung. Dort arbeitete er an seiner körperlichen und psychischen Verfassung. Zudem stellte er seine Ernährung um und gewann Schritt für Schritt seine Kraft zurück.

Mittlerweile ist Tarek mit Heather Rae El Moussa (39) verheiratet. Die beiden gaben sich im Oktober 2021 das Jawort und begrüßten im Januar 2023 ihren Sohn Tristan. In dem Instagram-Reel beschreibt Tarek, wie sehr sich sein Alltag seit der damaligen Krise verändert hat: "Heute bin ich Vater, ein glücklicher Ehemann und Teil einer großen modernen Familie, für die ich unglaublich dankbar bin." Auch sein Verhältnis zu Christina wandelte sich. Die Ex-Partner kümmern sich gemeinsam um Taylor und Brayden und verbringen gelegentlich Zeit in ihrer Patchworkkonstellation.

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Getty Images Tarek El Moussa und Christina Haack im Dezember 2014

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Instagram / therealtarekelmoussa TV-Stars Christina Haack, Tarek El Moussa und ihr gemeinsamer Sohn Brayden

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Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae und Tarek El Moussas, Ehepaar